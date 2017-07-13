Умер единственный китайский лауреат Нобелевской премии мира: Биография

Пекин, , 23:01 — REGNUM В Китае на 62-м году жизни скончался освобожденный для лечения рака печени правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо, он провел в тюрьме 8 лет, сообщает газета South China Morning Post., сообщает агентство «Синьхуа».

Диагноз рак печени ему поставили в тюремной больнице в мае 2017 года, после чего адвокат подал прошение о лечении за пределами пенитенциарного учреждения. Прошение было удовлетворено и 26 июня Лю Сяобо вышел из тюрьмы.

Лю Сяобо родился 28 декабря 1955 года в городе Чанчунь на северо-востоке Китая в семье университетского профессора, коммуниста по убеждениям. Его отец во время Культурной революции был выселен из города в село. Лю прошел путь от сельхозрабочего и рабочего на заводе до преподавателя филологии, которым стал после окончания университета провинции Гирин. В 1988—1989 годах побывал в командировках в США и Норвегии.

Во время известных трагических событий в Пекине на площади Тяньаньмэнь 1989 года, когда властями КНР была подавлена попытка государственного переворота, который пытались осущесвтить при помощи студенческой протестной энергии, Лю поддерживал протестующих, за что был арестован и провел в тюрьме с 1989 по 1991 годы.

Впоследствии не прекращал диссидентской деятельности, за ведение антикитайской пропаганды был арестован в 1995 и 1996 годах, однако в первый раз был отпущен на свободу после написания письма о признании своей неправоты. Во второй раз провел в заключении до 1999 года.

В 2008 году подписал «Хартию-08» от имени представителя китайской интеллигенции, где были сформулированы требования демократизации китайской политической системы. Хартия стала аналогом «Хартии-77», которую составили чехословацкие диссиденты в 1977 году.

За два дня до публикации хартии 8 декабря 2008 года был арестован и проговорен в 2009 году к 11 годам заключения за попытку подрыва государственного строя КНР.

Его арест был осужденин ЕС, США и Верховным комиссаром ООН по правам человека. В поддержку Лю высказались Вацлав Гавел, Давай-лама XIV, которые предложили выдвинуть его в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира.

В 2010 году Лю получил Нобелевскую премию мира, что вызвало резкое осуждение со стороны властей Китая.

Лю известен своими антикитайскими высказываниями. В частности, он призывал фактически к «тремстам лет колониального режима» над Китаем третьими странами во имя «настоящей исторической трансормации».

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