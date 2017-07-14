Пушков о скандале с дипсобственностью РФ: Вашингтону пора жать на тормоза

Москва, , 15:14 — REGNUM В ответ на выставленные Вашингтоном условия возврата России дипломатической собственности Москва должна озвучить собственные условия, при которых с ее стороны не последует ответных мер. Об этом заявил 14 июля в своем микроблоге председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«США выставляют нам условия возвращения нашей дипсобственности в США. А мы должны выставить условия, при которых мы не примем ответные меры», — говорится в его сообщении в Twitter.

Сенатор добавил, что в Вашингтоне очевидным образом не оценили «добрую волю» России в ситуации вокруг высылки дипломатов и дипсобственности. В результате обстановка накаляется — Россия и США на всех парах движутся к крупному дипломатическому конфликту.

«Его инициатором стали США. Пора вашингтонскому кондуктору нажать на тормоза», — отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа увязала вопрос о возвращении российской стороне арестованной дипломатической собственности с выполнением обязательств по урегулированию кризиса в Сирии.

Заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил о том, что вариант возврата дипсобственности может быть рассмотрен госсекретарем США Рексом Тиллерсоном при условии, если Кремль проявит «честность намерений» в отношении таких вещей как сирийское перемирие.

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