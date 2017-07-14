Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности

Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа увязывает вопрос возврата России её арестованной дипсобственности с выполнением обязательств по соблюдению перемирия в Сирии. Об этом заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка в интервью телеканалу CNN.

По его словам, в Белом доме в настоящее время рассматривают возможность возврата российской дипсобственности, чтобы «дать шанс взаимодействию и сотрудничеству». Одним из вопросов, по которому такое сотрудничество возможно, Вашингтон считает ситуацию в Сирии, отметил Горка.

«Вспомним, что более 400 тысяч человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы увидим честность намерений со стороны Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то тогда, возможно, есть шанс того, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон захочет, чтобы это произошло (возврат дипсобственности — ИА REGNUM ). Это будет улучшением отношений между двумя нашими столицами», — сказал Горка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.

Кроме этого, властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как сообщали в МИД России, данные базы использовались для отдыха дипломатов и членов их семей.

Российские власти тогда приняли решение не предпринимать встречных мер в ответ на действия Белого дома, явно нацеленные на то, чтобы напоследок максимально осложнить отношения с Москвой для новой администрации Дональда Трампа. Между тем вопрос с российской дипсобственностью остаётся нерешённым уже полгода.