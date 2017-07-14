«Белые каски» не могут доказать достоверность своих съемок — МИД РФ

Москва, , 12:28 — REGNUM Ситуация в Сирии остается напряженной, однако российская сторона продолжает отслеживать положительные тенденции, которые дают надежду на урегулирование конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с журналистами 14 июля 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Продолжается работа по отладке и контролированию работы зон деэскалации. С 12:00 9 июля вступил в силу режим прекращения огня, обязательства за выполнением которого взяли на себя Россия и США.

МИД РФ снова возвращается к теме псведогуманитарной организации «Белые каски». Обращается внимание, что это формирование имеет доступ в районы, которые контролируются джихадистскими группировками, куда не могут проникнуть даже западные, тем более сирийские или российские журналисты. Тем сложнее проверить предоставляемую «Белыми касками» информацию. При этом многие химические атаки раскручивались в информационном поле именно усилиями «Белых касок».

«Кадры с реанимацией якобы пострадавших от отравляющих веществ детей вызывают лишь удивление столь явным пренебрежением, если не незнанием основ оказания первой медицинской помощи», — сказала Захарова.

МИД также обращает внимание на то, что в ходе боев в Алеппо «Белые каски» на ежедневной основе демонстрирует сюжеты о многочисленных жертвах в результате ударов ВС Сирии и РФ. Однако ни в одном видео не были зафиксированы сами удары. Но данные видео служат основой для сюжетов СМИ. «Они берут их без какой-либо проверки, потому что проверить эти данные невозможно», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Напомним, видеозапись химической атаки, снятая «Белыми касками», послужила поводом для мощного ракетного удара США по базе правительственных войск в Сирии.

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