Захарова указала на издевательства над детьми в Сирии

Москва, , 17:29 — REGNUM Деятельность организации «Белые каски» может быть названа псевдогуманной или псевдогуманитарной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 27 апреля.

«Белые каски», вопреки утверждениям некоторых западных СМИ, не имеют ничего общего с сирийской национальной системой реагирования на чрезвычайные события и организацией спасательных работ при авариях и катастрофах.

«Имеются свидетельства, что действия, предпринимаемые данной структурой, не только не позволяют ей претендовать на звание гуманитарной организации и спасателей сирийского населения, но могут быть приравнены к экстремизму и военным преступлениям», — сказала Захарова.

«Белокасочники» не только вольготно чувствуют себя на территориях, подконтрольных Джебхат ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и симпатизируют им, оказывают информационную и даже материальную поддержку. Это ли не двойные стандарты? Мария Захарова рассказала, что существуют документальные свидетельства участия сотрудников «Белых касок» в некоторых операциях Джебхат ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сокрытия следов казней гражданского населения. В качестве примера можно упомянуть видео, снятое предположительно в марте 2015 года, на кадрах которого «Белые каски» смешиваются с террористами, бьют беззащитного человека, взятого нусровцами в плен. На записи, которая датирована маем 2015 года, белокасочники устроили своего рода «субботник» с уборкой места казни гражданского населения в северном Алеппо. Имеются видео с издевательствами над сирийскими солдатами и последующими их казнями, которые совершаются в присутствии все тех же «Белых касок».

Захарова отметила, что ангажированные СМИ Запада абсолютно игнорируют факты, уличающие «Белые каски» в пропаганде, зачастую лживой, умалчивают о фальсифицировании ими данных о раненых и убитых. Не видят и не хотят видеть, что они занимаются фабрикацией актов насилия. Характерно, что «белокасочники» зачастую выступают единственными свидетелями разрушений гражданских объектов и жертв среди местного населения якобы в связи с действиями российских ВКС или сирийской армии. Особого упоминания требует поведение «белокасочников» 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне, подчеркнула Захарова. Именно их якобы неопровержимые свидетельства дали повод американцам совершить акт вооруженной агрессии против базы ВВС Сирии.

«Представители НПО «Шведские врачи за права человека» проанализировали видеоряд и пришли к выводу, что запечатленное на нем спасение детей на деле являлось опасными манипуляциями с накачанным наркотиками детским телом, и не одним», — сказала Захарова.

Эта организация поставила под сомнение версию о химатаке. Стало уже традицией, когда травле подвергаются НПО, высказывающие альтернативные точки зрения: по словам официального представителя МИД РФ, «на них сразу вешается ярлык агентов Кремля, которые пытаются подорвать достоверность западных версий тех или иных событий». Одновременно всевозможных псевдоэкспертов в западных столицах всячески поощряют за тиражирование бездоказательной информации. По сути, публично говорить можно только то, что соответствует генеральной линии Вашингтона и Брюсселя.

Мария Захарова обратила внимание на то, что к финансированию «Белых касок» имеют непосредственное отношение фонды, которые контролируются правительствами ряда западных стран или близкими к ним деловыми кругами. «А как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Тем более, эта музыка полностью соответствует официальной позиции западных государств по смене режима в Сирии», — заключила Захарова.

Напомним, химическая атака в Сирии, якобы проведенная правительством президента Асада, стала поводом для ракетного удара США по Сирийской республике. На видеозаписи с последствиями химатаки активисты в белых касках оказывают помощь пострадавшим.