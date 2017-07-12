Гюлен отверг предположения о возможном бегстве в Канаду

Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен не собирается бежать из США в том случае, если Вашингтон согласится выдать его Анкаре. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

По словам Гюлена, предположения о возможном бегстве в Канаду не соответствуют его реальным намерениям. Если запрос турецкой стороны об экстрадиции будет удовлетворен, проповедник согласится с решением властей США.

«Если США посчитают уместным выдать меня, я поеду (в Турцию)», —сказал он.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил о том, что находящийся в США Фетхуллах Гюлен может отправиться в Канаду, где в его собственности находится участок земли и недвижимость. При этом Куртулмуш сослался на данные разведки.

Кроме того, в интервью агентству Гюлен заявил о своем неприятии политики главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по отношению к СМИ. В этом контексте проповедник назвал Эрдогана «диктатором». Проповедник также призвал руководство США и стран Европы принудить Анкару к восстановлению политических свобод.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Турецкие власти возлагают ответственность за это на оппозиционного деятеля Фетхуллаха Гюлена и призывают Вашингтон выдать его. Сам проповедник отвергает обвинения в причастности к мятежу и заявляет, что осуждает попытку смены власти в Турции.

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