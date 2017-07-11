В Турции вспоминают попытку военного переворота 2016 года

Анкара, , 10:33 — REGNUM В Турции вспоминают памятные события, связанные с попыткой военного переворота 15 июля 2016 года. Турецкие СМИ передают, что демонстрации продлятся до 16 июля, пишет 11 июля Berliner Morgenpost.

Кульминацией станет выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 16 июля в парламенте в 02:32 местного времени. Именно в это время ровно год назад «военные бомбили парламент», пишет издание.

Помимо этого, в мечетях крупных городов в ночь с 15 на 16 июля будет проходить молитва в память о жертвах, погибших в эту ночь в 2016 году.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 году в часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, однако она обернулась неудачей: власть сохранилась у законного президента Турции.

Главным обвиняемым стал Фетхуллах Гюлен — живущий в США проповденик, а также его сторонники.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после неудавшегося военного переворота начался переворот «гражданский», так называемая «политическая чистка». На сегодняшний день задержано более 150 тыс. человек; 130 тысяч государственных служащих в связи с вынесенными постановлениями были уволены со своих мест без суда и следствия.

Лучшие в Турции представители интеллигенции, журналисты, писатели, ученые в возрасте 60 и 70 лет задержаны и обвинены в пособничестве перевороту. 182 журналиста, находящиеся сейчас в турецких тюрьмах, ждут объявления причин своего ареста.

После попытки путча в стране было закрыто 2099 школ, 16 университетов, 54 больницы, 3520 предприятий, 149 средств массовой информации (газет, телеканалов и сайтов).

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