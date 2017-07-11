Министр иностранных дел Узбекистана выступил в защиту ислама

Ямусукро, , 19:13 — REGNUM Проблема исламофобии стала еще более актуальна за последний год — мир стал свидетелем ряда нападений на мусульман, как отдельных лиц, так и общин. Как сообщает 11 июля МИД Узбекистана, об этом заявил глава ведомства Абдулазаиз Камилов, выступая на 44-й сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Абиджане (Кот-д'Ивуар).

«Более того, эти негативные явления стали институционализироваться в секторах права, политики, образования и занятости некоторых стран», — подчеркнул Камилов.

По словам министра, данные тенденции вновь продемонстрировали необходимость «поощрения истинных ценностей ислама» и укрепления солидарности между странами ОИС.

Камилов заявил, что решение проблемы исламофобии «начинается с того, чтобы представить правду о великодушной религии ислам мировому сообществу продуманным и эффективным образом, подчеркивая важность сотрудничества между государствами — членами ОИС в разработке механизмов использования СМИ для борьбы с терроризмом, осуждения всех проявлений насилия, экстремизма, фанатизма и терроризма, которые искажают благородные послания гуманистической культуры».

"Продвижение межкультурного и межконфессионального диалога остается приоритетом для ОИС, поскольку в Программе действий организации на период 2016—2025 годов по-прежнему признается межкультурный диалог как эффективный инструмент борьбы с экстремизмом и нетерпимостью, которые препятствуют развитию культуры мира и взаимопонимания», — сказал министр.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, делегация министерства иностранных дел Узбекистана 10−11 июля приняла участие в 44-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Абиджане.

В ходе сессии СМИД председательство официально перейдет от Узбекистана Республике Кот-д`Ивуар.

На сессии были подведены итоги председательства Узбекистана в СМИД ОИС в 2016—2017 годах, обсужден ряд вопросов деятельности организации и приняты резолюции по политическим, правовым, организационным, социально-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам.