Узбекистан передаст председательство в ОИС Кот-д`Ивуару

Ташкент, , 13:34 — REGNUM Делегация Министерства иностранных дел Республики Узбекистан 10−11 июля примет участие в 44-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Абиджане (Республика Кот-д`Ивуар), сообщает МИД Узбекистана. В ходе сессии СМИД председательство официально перейдет от Республики Узбекистан Республике Кот-д`Ивуар.

«На сессии планируется подвести итоги председательства Узбекистана в СМИД ОИС в 2016—2017 годах, обсудить ряд вопросов деятельности организации и принять резолюции по политическим, правовым, организационным, социально-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам», говорится в сообщении.

Ожидается принятие специальных резолюций «О Международном исследовательском центре Имама аль-Бухари в Самарканде» и «Об учреждении Специальной кафедры Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) при Ташкентском исламской университете».

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что данные резолюции будут приняты в поддержку инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прозвучавших 18 октября 2016 года в его выступлении на 43-й сессии СМИД ОИС в Ташкенте.

«Мы предлагаем создать международный исламский научно-исследовательский центр под эгидой Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Самарканде по изучению наследия ученых и мыслителей исламского мира», — сказал Мирзиеев на открытии 43-го заседания СМИД ОИС в Ташкенте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мирзиёев выступил с инициативой создания Центра Имама аль-Бухари в ходе сессии СМИД ОИС в Ташкенте, которая проходила под девизом «Образование и просвещение — путь к миру и созиданию».

Аргументируя такое заявление, Мирзиеев указал, что на территории Узбекистана проживали такие всемирно известные деятели ислама, как Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, Абу Райхон Беруни, Аль-Хорезми, Имам аль-Матуруди и многие другие.

В работе сессии СМИД ОИС 18−19 октября приняли участие главы внешнеполитических ведомств 26 стран-членов организации. В ходе заседания утверждены более ста резолюций.