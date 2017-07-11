Военнослужащий США задержан на Гавайях по подозрению в связях с ИГ*

Гонолулу, США, , 02:48 — REGNUM В американском штате Гавайи военнослужащий вооружённых сил США задержан по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт Associated Press.

По информации источников агентства, задержание было проведено сотрудниками Федерального бюро расследований.

Как уточняется, военнослужащий подозревается не только в связях с исламистами, но и в причастности к конкретной террористической деятельности.

Известно, что подозреваемый служил в пехотной дивизии, дислоцированной в Гонолулу. Других подробностей о его личности не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня житель американского штата Северная Каролина, 21-летний Джастин Салливан, признавшийся в планах совершить масштабный теракт на территории страны в имя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был приговорён судом к пожизненному лишению свободы.

В ходе судебного процесса была установлено, что молодой человек «активно готовился осуществить массовое убийство невинных людей, совершив атаку, которая должна была повлечь максимальное число жертв».