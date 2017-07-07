Советские награды вручены воинам-интернационалистам в Узбекистане

Ташкент, , 15:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал наградные удостоверения двум гражданам Узбекистана, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане в 80-х годах прошлого века, передает корреспондент ИА REGNUM.

Церемония награждения воинов-интернационалистов состоялась 7 июля при участии представителей военного атташата посольства России в Ташкенте и узбекистанского объединения воинов-интернационалистов VETERAN.

Медаль «За отвагу» вручена Александру Довбежко, а медаль «За боевые заслуги» — Рустаму Искандарову.

«Сегодня мы вручаем награду тем, кто ее по праву заслужил, выполняя свой воинский долг. Мы говорим им тёплые слова благодарности за мужество и смелость», — отметил во время церемонии награждения глава объединения VETERAN Талат Пардаев.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в декабре 2016 года своего героя через много лет после совершения подвига нашла другая советская награда: посол России Владимир Тюрденев передал медаль «За боевые заслуги» участнику афганской войны Рамилю Николаеву.

До этого, в 2009 году генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа вручил 54 советских ордена и медали советским воинам, проживающим в Узбекистане и в 1979—1989 годах принимавшим участие в боевых действиях СССР в Афганистане.

Напомним также, 5 июля 2017 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая перед согражданами и журналистами, посчитал нужным подчеркнуть, что узбеки всегда отличались миролюбивым и спокойным характером, находили с соседями общий язык.

«В Афганистане, то, что воевали узбекские солдаты — это была советская агрессия», — заявил он.

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По официальным данным, в период с 1979 по 1989 годы боевую службу в Афганистане прошли более 65 тысяч граждан Узбекистана, 1512 из них погибли, 2500 солдат и офицеров вернулись инвалидами. В Узбекистане движение ветеранов войны в Афганистане началось в 1985—1986 годах. Тогда были созданы первые военно-патриотические клубы и объединения, Советы воинов-интернационалистов в Самарканде, Ташкенте, Ташкентской области и Намангане. В 1987 году в Ташкенте при поддержке ЦК ЛКСМ Узбекистана состоялись первые сборы «афганцев», после чего была зарегистрирована Ассоциация воинов-интернационалистов и воинов в запасе Узбекистана. Со временем Ассоциация была реорганизована в Объединение VETERAN.

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