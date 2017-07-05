МИД Узбекистана считает, что в регионе нет причин для военных конфликтов

Ташкент, , 18:08 — REGNUM Эксперты отмечают, что конфликтный потенциал в Центральной Азии, несмотря на близость к Афганистану, снижается, — заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая 5 июля перед согражданами и журналистами.

«Ранее много говорилось, что дефицит воды, приграничные споры могут привести к военным конфликтам. Ни вода, ни границы, ни других причин нет для конфликта», — указал министр.

Он отметил, что узбеки всегда отличались миролюбивым и спокойным характером, находили с соседями общий язык.

«В Афганистане, то, что воевали узбекские солдаты — это была советская агрессия», — сделал заключение Камилов.

Он указал, что «мы будем работать с соседями на компромиссной основе и по воде, и по границам».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил в числе главных приоритетов внешней политики своей страны отношения с соседними странами.

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