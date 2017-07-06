Белоруссия работает над безвизовым режимом для граждан КНР

Минск, , 14:30 — REGNUM Работу над предоставлением 30-дневного безвизового режима китайским туристам ведет правительство Белоруссии, заявил 6 июля заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Михаил Портной, сообщает БЕЛТА.

По его словам, решение о смягчении визового режима между странами было принято в мае 2017 года в ходе встречи глав Белоруссии и Китая. Таким образом, после окончательного утверждения решения о либерализации визового режима граждане КНР смогут до 30 дней находиться без виз на территории Белоруссии с туристической целью.

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Ранее Китай и Белоруссия заключили договор, по которому организованные турфирмами по согласованию с госорганами группы туристов из пяти и более человек могут въезжать на территорию другой страны без виз.

Напомним, с февраля 2017 года на территории Белоруссии действует безвизовый режим со странами ЕС, а также США, Японией, Индонезией и другими странами.

Безвизовый режим включает в себя возможность нахождения без визы на территории Белоруссии граждан иностранных государств в течение пяти дней.

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