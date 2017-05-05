Лукашенко: Надо выстраивать с Китаем такие же отношения, как с Россией

Минск, , 01:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался 4 мая на пресс-конференции в пользу того, чтобы расширить всестороннее сотрудничество с Китаем на провинциальном и региональном уровне, передает агентство «Синьхуа».

"Многие вопросы просто невозможно решить на уровне президентов, правительств и министерств, а единственным возможным способом является участие провинций и регионов», — заявил белорусский лидер.

В качестве примера подобного рода взаимодействий не республиканского или федерального уровня, он привел отношения с Россией.

«Я всегда говорил, что, если бы у нас не было межрегиональных отношений с Россией, мы бы не имели таких отношений между государствами», — отметил Лукашеко.

Президент также отметил, что некоторые регионы Китая сравнимы по своим экономическим потенциалам с сильными странами центральной Европы.

Напомним, что в рамках налаживания двусторонних отношений на региональном и провинциальном уровне, Александр Лукашенко встречался ранее в Минске с секретарем Хунаньского провинциального комитета КПК, где выразил заинтересованность в увеличении поставок молочных продуктов в провинцию Хунань.

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