США и РФ согласовали дату первой встречи Путина и Трампа

Москва, , 14:25 — REGNUM Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится «на полях» саммита G20: она назначена на 7 июля, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Согласована на седьмое (июля — ИА REGNUM )», — сказал Ушаков.

Ранее помощник президента сообщил, что американская сторона в ходе встречи намерена обсудить ситуацию в Сирии и конфликт на Украине. Ушаков отметил, что «это вполне логично».

Представитель Кремля заявил, что в первую очередь лидерам двух ведущих держав необходимо обсуждать проблему международного терроризма: без сотрудничества России и США терроризм не победить.

Также Ушаков заявил, что предстоящая встреча действительно важна для российско-американских и двусторонних отношений, которые находятся фактически «на нуле».

Всего у президента РФ «на полях» G20, который состоится 7−8 июля, запланировано уже 11 двусторонних контактов.

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