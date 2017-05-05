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Лукашенко: «Белоруссия ближе к Китаю, чем любая другая европейская страна»

Политика

Белоруссия намерена получить как можно больше выгод от отношений с Китаем

Аппетит
Иван Шилов © ИА REGNUM
Аппетит

Минск, 5 мая 2017, 00:50 — REGNUM  Белоруссия ожидает больше выгод от ее отношений с Китаем, передает 4 мая слова белорусского президента Александра Лукашенко агентство «Синьхуа».

"Белоруссия ожидает даже большие результаты от ее отношений с Китаем, особенно в экономике, развитии китайско-белорусского промышленного парка», — заявил Лукашенко на пресс-конференции.

Белорусский лидер добавил, что его страна ближе к Китаю, как никакая другая европейская.

«Выступая против мировых вызовов, Белоруссия и Китай создали мощные и надежные отношения — всестороннее стратегическое партнерство, включающее в себя взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество», — отметил президент.

Кроме того, Белорусский лидер заявил, что намерен принять участие в Форуме «Один пояс и один путь», который пройдет в Пекине с 14 по 15 марта 2017 года. Во время мероприятия Лукашенко планирует лично встретиться с Си Цзиньпином.

Напомним, что в апреле текущего года президент Белоруссии встречался в Минске с секретарем Хунаньского провинциального комитета КПК, где выразил заинтересованность в увеличении поставок молочных продуктов в провинцию Хунань.

Также стоит отметить, госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась заявил во время встрече с министром общественной безопасности КНР Го Шэнкунем о необходимости углубления сотрудничества в сфере обеспечения безопасности"Нового шелкового пути».

Напомним также, что Китай совместно с Белоруссией вблизи Минска создают промышленный парк «Великий камень», в рамках которого планируется осуществлять совместные китайско-белорусские проекты по широкому спектру вопросов.

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