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Украина хочет стать «вратами» Китая в Европу

Экономика

Украинские политики хотят наладить просевшую торговлю с Китаем

Пекин, 26 апреля 2017, 04:40 — REGNUM  Экономическое сотрудничество в рамках инициативы «Нового шелкового пути» между Китаем и Украиной принесет выгоду народам обеих стран, передает 25 апреля мнение украинских политиков китайское информационное агентство «Синьхуа».

Выступая на украинско-китайском бизнес-форуме, замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань заявил, что Укарина является вратами «Нового шёлкового пути» в Европу.

«Мы верим, что вместе нам удастся претворить в жизнь совместные проекты на Украине, а также в течение шести месяцев превратить Украину в логистический хаб на карте китайского шелкового пути», — заявил Довгань на форуме, который проводится в рамках недели китайско-украинского культурного обмена «Один пояс, одна неделя пути».

Довгань заявил, что Министерство инфраструктуры Украины уделяет особое внимание развитию коридора «Шелкового пути» через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТТМ), который связывает Китай с Европой через Казахстан, Азербайджан и Грузию.

В ближайшем будущем Киев планирует запустить регулярное грузовое железнодорожное сообщение посредством ТТМ, которое увеличит объемы торговли между Украиной, Китаем и другими странами на протяжении пути.

Начальник отдела международного сотрудничества при Министерстве сельского хозяйства Украины Александр Романовский полагает, что это даст импульс развития сельскохозяйственного сектора, который получит более качественный доступ к рынкам сбыта за пределами страны. Ему вторит глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина еще с 2016 года стремится наладить и укрепить торговые отношения с Китаем после того, как двусторонняя торговля просела после произошедшего на Украине антиконституционного государственного переворота и начала войны на Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина пытается добиться от Китая активизации торговли

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