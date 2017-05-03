Депутаты Петербурга обратятся в суд из-за блокировки референдума по Исаакию

Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Оппозиционные депутаты петербургского Законодательного собрания обратятся в суд в связи с отказом городского парламента от обсуждения референдума о статусе Исаакиевского собора. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, подписи под иском в суд поставят депутаты от «Яблока» Михаил Амосов, Борис Вишневский, «эсер» Алексей Ковалев, а также депутаты от «Партии роста» Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко.

Напомним, Заксобрание Петербурга 3 мая уже второй раз подряд отказалось включать вопрос о референдуме в повестку дня пленарного заседания. Блокировка обсуждения этого вопроса обеспечена голосами «Единой России» и ЛДПР.

Не согласные с позицией большинства депутаты будут оспаривать в суде бездействие Заксобрания Петербурга в рассмотрении вопроса о референдуме. Иск будет направлен в суд уже сегодня. Заявители надеются, что суд признает бездействие парламента незаконным и обяжет его незамедлительно рассмотреть вопрос, так как противное нарушает права избирателей.

Напомним, у ЗакСа по закону есть всего 20 дней, чтобы обсудить заявку на референдум и решить, соответствует ли она законодательству. Этот срок уже истёк, но парламент уже дважды блокировал обсуждение, ссылаясь на то, что документ не «вылежался» в комитете по законодательству.

Как отметил «эсер» Алексей Ковалев, регламент Заксобрания позволяет обсуждать вопросы и вносить их в повестку дня досрочно.

«Было смешно сегодня смотреть на этих людей и слушать их аргументы, когда тот же председатель комитета по законодательству Денис Четырбок внёс с голоса досрочно сразу три проекта в повестку, не дожидаясь, пока они «вылежатся», — сказал Ковалёв.

«Яблочник» Михаил Амосов напомнил, что есть иерархия правовых актов.

«Существует определённая иерархия правовых актов, внутренний регламент Заксобрания не может быть выше общегородского закона, который принимается ЗакСом и подписывается губернатором. Это более высокий правовой акт, поэтому ссылки на регламент вообще неуместны», — подчеркнул Амосов.

Его однопартиец Борис Вишневский считает, что единороссы намеренно пытаются затянуть дело, он не верит, что вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании даже 17 мая.

«Ситуация, когда не принимается вообще никакого решения, блокирует процесс. Не позволяет избиркому зарегистрировать инициативную группу или отказать ей, не позволяет нам, скажем, обжаловать отказ в регистрации, просто все тормозит», — заметил Вишневский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет Заксобрания по законодательству рекомендовал депутатам не поддерживать назначение референдума в связи с несоответствием его вопросов требованиям законодательства. Такое заключение вынесло юридическое управление парламента. Однако до рассмотрения вопроса по существу на пленарном заседании ЗакСа дело до сих пор не дошло.

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