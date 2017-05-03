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Судьба Публичной библиотеки волнует петербуржцев больше, чем Исаакий

Общество

Вместе с тем, горожане обеспокоены суммой, в какую обойдётся городскому бюджету возможная передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ

Алтарь Исаакиевского собора
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Алтарь Исаакиевского собора

Санкт-Петербург, 2 мая 2017, 23:33 — REGNUM  Петербуржцы обеспокоены тем, какой урон может быть нанесён городскому бюджету от передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. О результатах исследования мнения населения рассказала 2 мая социолог Татьяна Протасенко.

«Когда мы опрашивали людей по теме Исаакиевского собора, очень многие респонденты спрашивали, просчитана ли его передача РПЦ экономически, это ведь очень дорого стоит, может, сейчас не время? Есть такое мнение у избирателей, именно поэтому, возможно, они выступают против», — сказала Протасенко.

Корреспонденту ИА REGNUM социолог пояснила, что количество петербуржцев, которые выступают против передачи Исаакия, по данным последних опросов, по-прежнему превышает количество тех, кто выступает «за». При этом около 25−30% респондентов либо не определились, либо вообще не склонны думать об этой проблеме, так как у них другие заботы.

Кроме того, большинство петербуржцев на данный момент выступает за проведение референдума о судьбе Исаакиевского собора, вопрос о котором до сих пор не удалось внести в повестку заседаний городского парламента. Предполагается, что это, наконец, произойдёт 17 мая.

«Люди размышляют. СМИ писали о коллекциях Исаакия, граждане интересуются, просчитано ли, куда их перевезут, сколько это будет стоить, думают о необходимости инвентаризации, которая стоит очень дорого. При опросе петербуржцы приводили в пример Смольный собор: что там теперь нет концертов, туда никто не ходит, и финансовых поступлений нет. У нас город интеллигенции, так что респонденты очень много размышляли о том, что, может быть, стоит подождать с передачей, пока на базе собора сформируется какая-то община», — сказала Татьяна Протасенко.

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При этом, по словам социолога, ещё больше, чем судьба Исаакия, горожан волнует угроза реорганизации Российской национальной библиотеки (РНБ, известная ранее как Публичная библиотека) и присоединения её к московской Российской государственной библиотеке.

«То, что там происходит, это вообще маразм. Но здесь на мнение горожан влияет и тот факт, что в деле замешана Москва. У петербуржцев, как известно, есть своя гордость. В ситуации с Исаакием, к слову, тоже есть элемент, связанный с Московским патриархатом», — замечает Протасенко.

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Будущее Европейского университета в Санкт-Петербурге, оказавшегося под угрозой приостановки учебного процесса, и судьба Пулковской обсерватории, на которую наступает жилая застройка, тоже занимают умы петербуржцев, но в меньшей степени, чем две вышеназванные темы.

Татьяная Протасенко была удивлена столь активным желанием петербуржцев узнать об экономической составляющей проектов, но заявила, что подобная склонность к вдумчивому размышлению над проблемой довольно характерна для Петербурга даже в случае со скандальными темами.

Аналогичные претензии жители высказывают и в целом к информации, которую Смольный предоставляет о дорогостоящих мегапроектах, вроде «Зенит-Арены», и хорошей возможностью ответить на их вопросы мог бы стать недавний отчёт губернатора Георгия Полтавченко перед Законодательным собранием, но этого не произошло.

«Наши жители сейчас в таких докладах хотят слышать оценку чисто экономически, сколько будут стоить те или иные проекты. У них, конечно, на слуху наш знаменитый долгострой, и их интересует, оценивался ли этот проект экономически, сколько он будет стоить, может, его можно отложить. Эта составляющая людей очень интересует, так что в докладах должны быть такие цифры, приоритеты», — сообщила социолог.

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По мнению Татьяны Протасенко, такой интерес рядовых жителей к мегапроектам связан как с работой СМИ, так и с повышением экономической грамотности населения.

«Экономический уровень средней семьи растёт, мы считаем, что это абсолютно положительный тренд, люди начинают оценивать бюджетное финансирование, спрашивают: «Этот проект действительно очень важен?». Кроме того, у нас практически не делают социальное, социологическое сопровождение проекта. Ведь нужно заранее выяснять, как отреагирует население на проект, а не после», — сказала социолог.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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