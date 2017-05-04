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Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?

Политика

Мощи святителя Николая Чудотворца впервые отправляются в Москву

Мощи архиепископа Мир Ликийский путешествуют в Бари
Иллюстрация: Srpskoblago.org
Мощи архиепископа Мир Ликийский путешествуют в Бари

Ватикан, 4 мая 2017, 03:03 — REGNUM  В отношениях Святого престола и Русской Православной Церкви происходят интересные события. Привлекает внимание тот факт, что эти отношения тем или иным образом затрагивают и другие страны, включая государства Ближневосточного региона. О чем говорят последние новости, анализирует обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Одна из самых громких новостей — это скорое прибытие в Россию мощей святителя Николая, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых на Руси святых, даже именуемый на русский манер — Николой Чудотворцем, — чьи мощи никогда не покидали город Бари, в котором они хранятся уже 930 лет. Знаковое событие состоится 22 мая, в день празднования Николы Летнего (иначе Вешнего). У греков, тоже особо почитающих святителя Николая, этого праздника нет.

Но не потому, как гласит одна из версий, что христианизаторам Руси надо было чем-то заменить языческое празднование Матери Сырой Земли, а грекам этого делать было не нужно, для того русские и позаимствовали у католиков этот праздник. На самом деле, история здесь совсем другая, и вкратце сводится к тому, что итальянцы похитили у греков мощи святителя, — как они это объясняли, спасли их из разоренного измаильтянами города. Этот день 22 (9) мая, день перенесения мощей в итальянский город Бари, был принят как праздник не только среди католиков, но и на Руси. Греки этот день не отмечают.

Сейчас новая политика Эрдогана вновь напоминает о событиях давних времен. когда в регионе противоборствовали Османская империя и Византия. Судя по последним событиям в Турции, часть этой страны нацелена на европейский Запад, а часть — на Ближний Восток. Церкви не могут оставаться в стороне от такого процесса, потому что события не проходят мимо местных христиан, — а значит, делать выбор придется и предстоятелям Церквей. Святой престол намекает на свой интерес к сотрудничеству с Россией на данном направлении. На это указывает не только принесение мощей святителя Николая, но и еще одно примечательное событие.

Узнайте детали в статье: Ватикан чертит новую церковную карту Ближнего Востока

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