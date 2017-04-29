Станислав Стремидловский, , 09:45 — REGNUM

Несколько знаковых событий в мирах католическом и православном, произошедшие в последние дни, начинают сплетаться в тенденцию, затрагивая широкий географический круг от Рима до Москвы, Каира и Стамбула.

Начнем с российской столицы. Вчера, 28 апреля, глава Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион (Алфеев) объявил о том, что с 21 мая по 28 июля 2017 года состоится принесение в Россию части мощей святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца, хранящихся в Папской базилике итальянского города Бари (Италия). Это является уникальным событием за все 930 лет пребывания святителя в Бари, в течение которых они никогда не покидали город. Договоренность об этом беспрецедентном деянии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года в Гаване, сообщается на сайте ОВЦС.

Принесение придется на то время, когда российский православный люд празднует день Николы Летнего — 22 мая (9 мая по старому стилю). Вот что об этом сообщает живший в XVII веке митрополит Ростовский и Ярославский Дмитрий Ростовский: «В лето 1087, при царе греческом Алексии Комнине и при патриархе Константинопольском Николае Грамматике, во время княжения на Руси Всеволода Ярославича в Киеве и сына его Владимира Всеволодовича Мономаха в Чернигове, в греческую область вторглись измаильтяне, как с той так и с другой стороны моря. Они прошли по всем городам и селам, от Корсуня до Антиохии и до Иерусалима; при этом они иссекали мужчин, женщин же и детей брали в плен и сжигали дома и имущества. Церкви и монастыри опустели, и города перешли во власть неверных. Тогда были опустошены и Миры Ликийские, в которых почивало тело святителя Николая, тело драгое и всечестное, творившее дивные и преславные чудеса. Преподобный сей муж мог бы защитить град свой и Церковь от опустошения, но, по повелению Божию, не воспротивился, говоря: «Господи, угодное пред очами Твоими сотворю».

Но Господь наш Иисус Христос не мог допустить, чтобы мощи святителя почивали в опустошенном месте и никем не славились, по сказанному в Писании: да торжествуют святые во славе (Пс.149:5); и еще: слава будет всем святым Его (Пс.149:9). В граде Бари, принадлежавшем тогда норманнам, жил некий пресвитер, христолюбивый и праведный. Ему явился во сне святой Николай и сказал: «Иди и скажи гражданам и всему собору церковному, чтобы они пошли в град Миры, взяли меня оттуда и положили здесь, ибо я не могу пребывать там, в опустошенном месте. Такова воля Господа». Сказав сие, святитель стал невидим. Пробудившись утром, пресвитер поведал всем бывшее видение. Они возрадовались и говорили: «Ныне возвеличил Господь милость Свою на людях Своих и на граде нашем, ибо сподобил нас приять угодника Своего, святого Николая». Тотчас они избрали из своей среды мужей благоговейных и богобоязненных и отправили их в трех кораблях за мощами святителя».

Дальнейшая история известна. Жители Бари смогли эвакуировать мощи святителя в свой город, но вот отношение к этому поступку было разным. Православные греки до сих пор не могут простить итальянцам такого «похищения» их Николая Чудотворца, потому в греческих церквях Никола Летний не поминается до сего дня. Иное дело, православные русские. «О перенесении мощей в Бари есть русская повесть, написанная современником, а Киевский митрополит Ефрем составил службу, — писал в свое время русский писатель-эмигрант Алексей Ремизов. — И как в Бари, так и в Киеве стали праздновать 9 мая. А это объясняется тем, что русские участвовали в перенесении мощей, а кроме того между русскими и латынянами не было той розни, какая исстари была, по мотивам совсем не религиозным, между греками и латынянами, и с разделением Церквей (1054) перешедшая во взаимную вражду». На Руси почитание архиепископа Мир Ликийских стало всенародным, а он сам является, пожалуй, самым популярным святым.

Много всего сотворил Николай, но сейчас мы вспомним вот о каком его чуде. Жил в XIII веке рыцарь Кюнон де Решикур, который около 1230 года отправился вместе с армией императора Фридриха II Штауфена в Шестой крестовый поход, где его и взяли в плен. 5 декабря 1240 года он молился, как обычно, святому Николаю в своей камере, а на следующее утро рыцарь проснулся на ступенях церкви Святого Николая в Лотарингии, где с него тут же спали оковы. Уточним, что во время Шестого крестового похода император Фридрих II смог убедить египетского султана аль-Камиля вступить в переговоры, по итогам которых египтяне согласились уступить крестоносцам Иерусалим и узкий коридор вдоль побережья.

А сейчас в Египте находится папа Римский Франциск, прибывший в Каир вчера, 28 апреля. Римский епископ встречается с представителями всех слоев египетского общества — светской власти, мусульманских и христианских лидеров. В частности, папа нанес визит коптскому православному патриарху Тавардросу II и подарил ему копию русской иконы Толгской Богоматери — покровительнице Ярославской земли, написание которой относят к последней четверти XIII века и, по одной из версий, сработанной итальянским мастером пизанской школы периода дученто. Также в Каире понтифик примет участие в конференции, организованной ведущим суннитским исламским университетом Аль-Азхар. На нее великий имам университета Ахмед аль-Тайиб пригласил в свою очередь константинопольского патриарха Варфоломея, который надеется в Каире переговорить с папой Франциском.

Если наложить церковное видение на геополитические реалии, то вырисовывается следующая картина. «Неоосманийский» курс Анкары актуализировал события давно минувших веков, когда на этом пространстве боролись две империи — Византийская и Османская. Турция сегодня ментально расколота, часть ее ориентирована на Европу, часть — на Ближний Восток. Выбор придется сделать и Церквям. Судя по тем действиям, который предпринимает Ватикан, византийский или европейский проект может быть связан с Москвой. Отсюда и такой важный духовный акт, как путешествие святителя Николая в Россию, который должен освятить сотрудничество на этом направлении Святого престола и Московской патриархии. Что касается Константинопольского патриархата, то его рассматривают, скорее, в контексте старой Османской империи, когда Фанар в большей степени занимался делами ближневосточных патриархатов, подвластных Стамбулу. Хотя и монополии на регион у Константинополя нет, папа Франциск не случайно вручил коптскому православному патриарху именно русскую икону.

Здесь, конечно, напрашивается вопрос, насколько геополитика Святого престола соотносится с геополитикой причастных к Ближнему Востоку государств, опережает ли Ватикан события или проводит свой независимый курс? Думается, что со временем сокрытое станет явным.