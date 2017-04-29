Суббота, 29 Апреля 2017 года
10:31:04 МСК

Ватикан чертит новую церковную карту Ближнего Востока

Общество

Святитель Николай Чудотворец впервые отправляется в Москву

Мощи архиепископа Мир Ликийский путешествуют в Бари
Иллюстрация: Srpskoblago.org
Мощи архиепископа Мир Ликийский путешествуют в Бари

Станислав Стремидловский, 29 апреля 2017, 09:45 — REGNUM  

Несколько знаковых событий в мирах католическом и православном, произошедшие в последние дни, начинают сплетаться в тенденцию, затрагивая широкий географический круг от Рима до Москвы, Каира и Стамбула.

Начнем с российской столицы. Вчера, 28 апреля, глава Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион (Алфеев) объявил о том, что с 21 мая по 28 июля 2017 года состоится принесение в Россию части мощей святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца, хранящихся в Папской базилике итальянского города Бари (Италия). Это является уникальным событием за все 930 лет пребывания святителя в Бари, в течение которых они никогда не покидали город. Договоренность об этом беспрецедентном деянии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года в Гаване, сообщается на сайте ОВЦС.

Принесение придется на то время, когда российский православный люд празднует день Николы Летнего — 22 мая (9 мая по старому стилю). Вот что об этом сообщает живший в XVII веке митрополит Ростовский и Ярославский Дмитрий Ростовский: «В лето 1087, при царе греческом Алексии Комнине и при патриархе Константинопольском Николае Грамматике, во время княжения на Руси Всеволода Ярославича в Киеве и сына его Владимира Всеволодовича Мономаха в Чернигове, в греческую область вторглись измаильтяне, как с той так и с другой стороны моря. Они прошли по всем городам и селам, от Корсуня до Антиохии и до Иерусалима; при этом они иссекали мужчин, женщин же и детей брали в плен и сжигали дома и имущества. Церкви и монастыри опустели, и города перешли во власть неверных. Тогда были опустошены и Миры Ликийские, в которых почивало тело святителя Николая, тело драгое и всечестное, творившее дивные и преславные чудеса. Преподобный сей муж мог бы защитить град свой и Церковь от опустошения, но, по повелению Божию, не воспротивился, говоря: «Господи, угодное пред очами Твоими сотворю».

Но Господь наш Иисус Христос не мог допустить, чтобы мощи святителя почивали в опустошенном месте и никем не славились, по сказанному в Писании: да торжествуют святые во славе (Пс.149:5); и еще: слава будет всем святым Его (Пс.149:9). В граде Бари, принадлежавшем тогда норманнам, жил некий пресвитер, христолюбивый и праведный. Ему явился во сне святой Николай и сказал: «Иди и скажи гражданам и всему собору церковному, чтобы они пошли в град Миры, взяли меня оттуда и положили здесь, ибо я не могу пребывать там, в опустошенном месте. Такова воля Господа». Сказав сие, святитель стал невидим. Пробудившись утром, пресвитер поведал всем бывшее видение. Они возрадовались и говорили: «Ныне возвеличил Господь милость Свою на людях Своих и на граде нашем, ибо сподобил нас приять угодника Своего, святого Николая». Тотчас они избрали из своей среды мужей благоговейных и богобоязненных и отправили их в трех кораблях за мощами святителя».

Дальнейшая история известна. Жители Бари смогли эвакуировать мощи святителя в свой город, но вот отношение к этому поступку было разным. Православные греки до сих пор не могут простить итальянцам такого «похищения» их Николая Чудотворца, потому в греческих церквях Никола Летний не поминается до сего дня. Иное дело, православные русские. «О перенесении мощей в Бари есть русская повесть, написанная современником, а Киевский митрополит Ефрем составил службу, — писал в свое время русский писатель-эмигрант Алексей Ремизов. — И как в Бари, так и в Киеве стали праздновать 9 мая. А это объясняется тем, что русские участвовали в перенесении мощей, а кроме того между русскими и латынянами не было той розни, какая исстари была, по мотивам совсем не религиозным, между греками и латынянами, и с разделением Церквей (1054) перешедшая во взаимную вражду». На Руси почитание архиепископа Мир Ликийских стало всенародным, а он сам является, пожалуй, самым популярным святым.

Много всего сотворил Николай, но сейчас мы вспомним вот о каком его чуде. Жил в XIII веке рыцарь Кюнон де Решикур, который около 1230 года отправился вместе с армией императора Фридриха II Штауфена в Шестой крестовый поход, где его и взяли в плен. 5 декабря 1240 года он молился, как обычно, святому Николаю в своей камере, а на следующее утро рыцарь проснулся на ступенях церкви Святого Николая в Лотарингии, где с него тут же спали оковы. Уточним, что во время Шестого крестового похода император Фридрих II смог убедить египетского султана аль-Камиля вступить в переговоры, по итогам которых египтяне согласились уступить крестоносцам Иерусалим и узкий коридор вдоль побережья.

А сейчас в Египте находится папа Римский Франциск, прибывший в Каир вчера, 28 апреля. Римский епископ встречается с представителями всех слоев египетского общества — светской власти, мусульманских и христианских лидеров. В частности, папа нанес визит коптскому православному патриарху Тавардросу II и подарил ему копию русской иконы Толгской Богоматери — покровительнице Ярославской земли, написание которой относят к последней четверти XIII века и, по одной из версий, сработанной итальянским мастером пизанской школы периода дученто. Также в Каире понтифик примет участие в конференции, организованной ведущим суннитским исламским университетом Аль-Азхар. На нее великий имам университета Ахмед аль-Тайиб пригласил в свою очередь константинопольского патриарха Варфоломея, который надеется в Каире переговорить с папой Франциском.

Если наложить церковное видение на геополитические реалии, то вырисовывается следующая картина. «Неоосманийский» курс Анкары актуализировал события давно минувших веков, когда на этом пространстве боролись две империи — Византийская и Османская. Турция сегодня ментально расколота, часть ее ориентирована на Европу, часть — на Ближний Восток. Выбор придется сделать и Церквям. Судя по тем действиям, который предпринимает Ватикан, византийский или европейский проект может быть связан с Москвой. Отсюда и такой важный духовный акт, как путешествие святителя Николая в Россию, который должен освятить сотрудничество на этом направлении Святого престола и Московской патриархии. Что касается Константинопольского патриархата, то его рассматривают, скорее, в контексте старой Османской империи, когда Фанар в большей степени занимался делами ближневосточных патриархатов, подвластных Стамбулу. Хотя и монополии на регион у Константинополя нет, папа Франциск не случайно вручил коптскому православному патриарху именно русскую икону.

Здесь, конечно, напрашивается вопрос, насколько геополитика Святого престола соотносится с геополитикой причастных к Ближнему Востоку государств, опережает ли Ватикан события или проводит свой независимый курс? Думается, что со временем сокрытое станет явным.

regnum author Станислав Стремидловский
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Ватикане
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Станислав СтремидловскийВатикан чертит новую церковную карту Ближнего Востока
МоскваРоссия Главное о Ватикане Общество
NB!
29.04.17
Марина КаширскаяКак это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
ВоронежРоссия День Победы Общество
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
БерлинГермания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
БишкекКиргизия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
Исламофобия помогла Эрдогану выиграть референдум
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об искусстве?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
КНДР провела испытание баллистической ракеты
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
29.04.17
Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”
КишинёвМолдавия День Победы Общество
NB!
29.04.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Добрынинская Кольцевая»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Культура
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.04.17
Севак МирабянХристианство – ответ на неприятные вопросы
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
28.04.17
Андрей АрешевКарабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными
Нью-ЙоркСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.04.17
Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
28.04.17
Марат ШибутовИтоги годовой работы самого крупного госхолдинга Казахстана: прибыль растет
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
ещё главное