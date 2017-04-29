Венесуэла уведомила ОАГ о выходе из состава организации
Соответствующее письмо миссия Венесуэлы при ОАГ передала генсеку организации Луису Альмагро
Каракас, 29 апреля 2017, 04:57 — REGNUM Венесуэла официально уведомила Организацию американских государств (ОАГ) о своём решении прекратить членство в организации. Об этом сообщается на странице миссии Венесуэлы при ОАГ в Twitter.«Дипломатическое представительство вручило (генсеку ОАГ Луису Альмагро — прим. ИА REGNUM ) письмо за подписью президента Николаса Мадуро о начале процедуры выхода», — говорится в сообщении.
В представительстве Венесуэлы также отметили, что суть решения Каракаса состоит «не в том, чтобы покинуть ОАГ, а в том, чтобы восстановить демократию в стране».
Напомним, власти Венесуэлы объявили о выходе из Организации американских государств 26 апреля. Данное решение было принято после того, как Постоянный совет ОАГ, вопреки протестам Каракаса, принял решение созвать экстренное совещание глав МИД стран-участниц для обсуждения ситуации в республике.
«Мы не потерпим дальнейшего произвола, который позволяет себе группа правительств, известных своей идеологической и политической предвзятостью в отношении Венесуэлы», — заявили ранее в МИД республики.
ОАГ была основана в 1948 году и объединяет 35 государств Северной, Южной и Центральной Америки. Отмечается, что процесс выхода Венесуэлы из организации может занять около двух лет.
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