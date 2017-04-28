Госдеп США прокомментировал выход Венесуэлы из ОАГ

Вашингтон, , 00:35 — REGNUM Госдепартамент США считает тревожной ситуацию с выходом Венесуэлы из Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявил на брифинге официальный представитель американского ведомства Марк Тонер, передаёт телеканал RT.

«Эта ситуация тревожит нас. Мы считаем ОАГ организацией, с помощью которой мы можем оказывать конструктивное влияние на правительство Венесуэлы, призывая его выполнять собственную конституцию и обязательства перед народом», — заявил представитель Госдепартамента.

При этом Марк Тонер выразил сомнение, что Венесуэла сможет выйти из организации в скором времени.

Отметим, ранее МИД Кубы заявил, что решение Карасака является достойным, так как оно вызвано столкновением с притеснениями, вмешательством и бесчестьем, которым давно заражена и ОАГ, и её генеральный секретарь

В Гаване также заявили, что ОАГ всегда поворачивалась спиной к народам Латинской Америки и отстаивала олигархические и империалистические интересы.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выходе возглавляемой им страны из Организации американских государств 26 апреля.

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