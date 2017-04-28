Пятница, 28 Апреля 2017 года
01:10:40 МСК

Госдеп США прокомментировал выход Венесуэлы из ОАГ

Политика

Венесуэла выходит из состава Организации американских государств

Вашингтон, 28 апреля 2017, 00:35 — REGNUM  Госдепартамент США считает тревожной ситуацию с выходом Венесуэлы из Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявил на брифинге официальный представитель американского ведомства Марк Тонер, передаёт телеканал RT.

«Эта ситуация тревожит нас. Мы считаем ОАГ организацией, с помощью которой мы можем оказывать конструктивное влияние на правительство Венесуэлы, призывая его выполнять собственную конституцию и обязательства перед народом», — заявил представитель Госдепартамента.

При этом Марк Тонер выразил сомнение, что Венесуэла сможет выйти из организации в скором времени.

Отметим, ранее МИД Кубы заявил, что решение Карасака является достойным, так как оно вызвано столкновением с притеснениями, вмешательством и бесчестьем, которым давно заражена и ОАГ, и её генеральный секретарь

В Гаване также заявили, что ОАГ всегда поворачивалась спиной к народам Латинской Америки и отстаивала олигархические и империалистические интересы.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выходе возглавляемой им страны из Организации американских государств 26 апреля.

Читайте также: Венесуэла выходит из ОАГ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
Главное сегодня
NB!
28.04.17
История благих намерений
БернШвейцария Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Андрей ВыползовРейхстаг: крупнейший и истинно народный памятник Воину-Освободителю
БерлинГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
28.04.17
«Трамп еще припомнит Украине, как Аваков назвал его клоуном»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
28.04.17
ЦБ обсудит ключевую ставку: оснований ее удерживать нет
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
27.04.17
Венесуэла выходит из ОАГ
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Анна ШвабауэрПопадет ли в цель «антисуицидальный пакет» законопроектов?
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
27.04.17
Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
«Войну фейков Мадуро проигрывает»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Арсен Мелик-Шахназаров«Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Вячеслав ЗилановКурильские рыболовные страдания
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
27.04.17
Юрий СеливановВраг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
РыбинскЯрославская областьРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
КиевУкраина Закон о декоммунизации на Украине Политика
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
27.04.17
Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»
Улан-БаторМонголия Проблемы Байкала Политика
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
СтокгольмШвеция Антитеррор Общество
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
ЕкатеринбургРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
ИсламабадПакистан Афганский фактор Политика
NB!
27.04.17
Анастасия СуховерковаКипрский конфликт: противостояние перешло в море
НикосияКипр Кипрский конфликт Политика
NB!
27.04.17
МИД РФ — журналисту США: Если в Москве — «режим», то что в Вашингтоне?
Нью-ЙоркСША Информационная война против России Политика
NB!
27.04.17
Получить возмещение по ОСАГО наличными смогут 30% владельцев машин
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Общество
NB!
27.04.17
Счетная палата: В Дагестане были использованы незаконно 2,126 млрд рублей
МахачкалаРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
ещё главное