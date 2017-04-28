Военно-морские учения США и Украины пройдут в июле 2017 года

Киев, , 14:00 — REGNUM Совместные военные учения США и Украины «Си Бриз — 2017» пройдут в июле 2017 года, заявил пресс-секретарь министерства обороны Украины Максим Праута, сообщает 28 апреля УНИАН.

По его словам, учения пройдут в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях. Руководить операцией будет штаб морского командования, «разработанный по стандартам НАТО», и руководство учений.

Во время учений будут отработаны совместные действия украинского и американского командования в ходе морской операции, в частности планирование и управление силами по вводным руководства учений.

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Праута добавил, что перед совместными учениями пройдет курсовая тренировка военнослужащих украинских ВМС, которую проведут иностранные инструкторы.

Напомним, США активно участвуют в делах Украины как при помощи экономических и военных вложений, так и предоставляя «консультации» в политических и иных вопросах.

Так, эксперты отмечают, что украинские делегации, состоящие из членов различных движений и партий Украины, регулярно посещают Вашингтон для консультаций. Также депутаты Верховной рады заявляли, что США давит на парламентариев, заставляя их принимать выгодные Соединенным Штатам решения.

При этом США оказывает Украине военную поддержку как оборудованием, за которое Генштаб ВСУ недавно поблагодарил Соединенные Штаты, так и военными инструкторами, участвующими в подготовке диверсионно-разведывательных отрядов ВСУ.

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