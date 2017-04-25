Военный Донбасс: в украинские части прибыли инструкторы из США

Киев, , 23:09 — REGNUM Вчера, 24 апреля, в Донбассе не стихали спорадические перестрелки с применением минометов, БМП, БТРов, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 25 апреля заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВС Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в прифронтовых населенных пунктах.

«С позиций 72 омбр ВСУ по районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак и район аэропорта Донецка была выпущена 61 мина калибра 82 и 120 мм и 220 боеприпасов из различных видов гранатометов. Петровский район Донецк подвергся обстрелу со стороны позиций 92 омбр. Противник выпустил 13 мин калибра 82 мм и 90 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов. К тому же, военные 53, 30 омбр, 25 овдбр и 36 обрМП обстреляли из стрелкового вооружения районы населенных пунктов Зайцево, Горловка, Озеряновка, Коминтерново, Саханка и Ленинское. В результате обстрелов со стороны ВСУ территории республики повреждения получил один жилой дом в Зайцево по адресу ул. Лациса, 36. В результате минометного обстрела Петровского района Донецк ранены два мирных жителя: Бутенко Александр Николаевич 1955 года рождения и Бутенко Светлана Владимировна 1957 года рождения», — добавил Басурин.

Он сообщил, что в расположение украинских частей прибыли военные инструкторы из США для участия в проводимой проверке переданного ранее военного имущества. «Нашей разведкой установлено, что это не единственная цель приезда комиссии. Так, в 92 омбр проверяется готовность соединения к ведению боевых действий, а также результаты работы в этой бригаде прибывших ранее военных инструкторов. При этом в узких кругах военно-политического руководства Украины озвучивается одна из версий столь неожиданной инспекции — подготовка данных для принятия решения о выделении США Украине летального вооружения. Но предварительные выводы работы комиссии уже видны — США снижает финансирование Украины более чем в 3 раза, о чем сегодня сообщили западные СМИ», — уточнил Басурин.

По его словам, в марте 2017 года Национальной полицией Украины проведены мероприятия по розыску военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части. «По информации источника из Военной службы правопорядка ВСУ, близкого к окружению начальника Главного управления ВСП ВСУ генерал-майора Игоря Криштуна, стало известно, что Военной службой правопорядка в ВСУ совместно с военными комиссарами, представителями Национальной полиции Украины в марте 2017 года проведены мероприятия по розыску военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части (СОЧ). На начало широкомасштабных мероприятий по розыску на учете находилось 8377 военнослужащих СОЧ, из них по родам войск: — сухопутные войска ВС Украины — 5589 (найдено 1631); — военно-морские силы ВС Украины — 637 (найдено 185); — воздушно-десантные войска — 1655 (найдено 229); — другие — 496 (найдено 131). Лидерами по самовольно оставившим воинские части являются 54 омбр, 53 омбр, 44 оабр, 36 обр МП, 223 зрп, 79 одшбр, 80 оаэмбр, 95 одшбр. Отмечены факты дезертирства и из таких элитных подразделений, как 8 оп СпН — 8 военнослужащих, 73 оцСпН — 4 военнослужащих. Наибольшее количество СОЧ находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области и составляет 658 военнослужащих, в Николаевской — 418, в Луганской — 381, в Днепропетровской — 351, Киевской — 252. Замыкает количество СОЧ Черниговская область, в которой числятся 42 беглеца. Приведенные цифры являются официальными, и можно только догадываться о масштабе катастрофического состояния ВСУ», — рассказал Басурин.

При этом пресс-служба Совмина ДНР информирует, что в Донецке начались репетиции военного парада с участием военной техники, которая пройдет в День Победы 9 Мая.

Отмечается, что жителям ДНР «будет показана современная боевая техника: бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, основные боевые танки Т-64 и Т-72, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», артиллерийские орудия Д-30, буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы, зенитные установки ЗУ-23−2».

«Особенностью военного парада в Донецке станет участие исторической боевой техники, в частности восстановленного до ходового состояния советского среднего танка Т-34−85, а также грузового автомобиля ЗиС-5 с дивизионной пушкой ЗиС-3», — говорится в сообщении.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что в республике Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ уменьшила количество патрулей в регионе после подрыва авто миссии на фугасе. «На данный момент точной информации нет. Информация обобщается, но уже сейчас мы отмечаем факт, что намного меньше патрулей работают на территории ЛНР. Более детальная информация будет у нас ближе к вечеру, когда миссия ОБСЕ закончит свою работу», — сказал Марочко.

Он опроверг обвинения украинского штаба АТО в подготовке СМИ ЛНР постановочных съемок боестолкновения войск ЛНР с украинскими диверсантами. «Мы уже привыкли к таким заявлениям. Данные заявления были опубликованы практически сразу после моего утреннего заявления, а может, даже во время. Такими действиями Украина еще более подтверждает свою причастность к данному инциденту», — подчеркнул Марочко.

«Хочу обратить внимание жителей республики и средств массовой информации, что в последнее время активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков на территории республики. В связи с этим прошу граждан республики оставаться бдительными и сообщать о всех подозрительных лицах, предметах в соответствующие силовые структуры», — сказал Марочко.

Он сообщил, что вчера ночью, 24 апреля, в районе н.п. Сокольники украинские диверсанты прорвали линию обороны НМ ЛНР и покинули территорию республики. «Вчера ночью произошло боестолкновение с диверсионной группой противника в районе населенного пункта Сокольники, никто из военнослужащих Народной милиции ЛНР не пострадал. В ходе проведения следственных мероприятий, проводимых силовыми структурами ЛНР, подтверждено ранение одного диверсанта. Установлен маршрут, по которому диверсионно-разведывательной группе удалось пересечь линию боевого соприкосновения и убыть на территорию, подконтрольной Украине. Следственные мероприятия на месте ночного боестолкновения продолжаются», — рассказал Марочко.

По его словам, в Старом Айдаре пьяные военнослужащие ВСУ проявляли агрессию в отношении наблюдателей СММ ОБСЕ. «В связи с низким морально-психологическим состоянием военнослужащих ВСУ, о чем я неоднократно заявлял, подверглись опасности наблюдатели СММ ОБСЕ. Так, 23 апреля на блокпосту ВСУ в Старом Айдаре двое военнослужащих ВСУ остановили патруль миссии и в агрессивной манере потребовали выйти из машины и предоставить документы, удостоверяющие гражданство. Наблюдатели миссии зафиксировали, что оба военнослужащих были в состоянии алкогольного опьянения», — добавил Марочко.

Напомним, ранее украинская сторона неоднократно выражала претензии в адрес СММ ОБСЕ относительно того, что в составе миссии присутствует большое число граждан Российской Федерации, которые могут сообщать противнику секретную военную информацию.

В свою очередь, 25 апреля спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко отметил, что"за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО потерь среди украинских военных нет».

По его словам, на Мариупольском направлении в результате обстрелов со стороны ДНР повреждено несколько жилых домов. «Также под огонь со стороны противника попал наш КПВВ «Марьинка» на трассе Донецк — Запорожье. Ранен один гражданский, который представился волонтером», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что вчера основными районами вооруженного противостояния на этом направлении оставались Марьинка и участок фронта Павлополь — Широкино. Так, в Марьинке утром работали снайперы ДНР, а вечером неоднократно и по разным направлениям велся огонь из гранатометов и вооружения БМП. В Широкино войска ДНР один раз открыли огонь из переносной реактивной установки «Град-Партизан».

При этом на Луганском направлении ВС ЛНР провели вооруженную провокацию в Новоалександровке и открыли огонь из гранатометов по позициям ВСУ в Троицком. Оба эпизода нарушения режима тишины пришлись на вечер и продолжались менее часа.

Полковник проинформировал, что на Донецком направлении ВС ДНР обстреляли Авдеевку, применяя легкое вооружение. «После полудня вооруженные провокации возобновились и враг дважды открывал огонь из минометов по Авдеевке. Еще один минометный обстрел произошел в Верхнеторецком. В Песках «оккупанты» применяли гранатометы», — рассказал Лысенко.

Также пресс-служба Государственного конструкторского бюро «Луч» (Киев) опубликовала видео успешных испытаний нового украинского ракетного комплекса «Ольха».

"Очередной удачный этап испытаний ракетного комплекса «Ольха». Комплекс превосходит по ТТХ РК «Точка-У» (максимальная дальность поражения 120 км)», — говорится в сообщении.

В «Луче» подчеркивают, что все составляющие для производства «Ольхи» являются украинскими, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть. «Одна из особенностей — система управления ракетой, она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 апреля пресс-служба НМ ЛНР не сообщала о факте ночного противостояния с украинской ДРГ в районе с.Сокольники. В военном ведомстве ЛНР упомянули, что зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны ВСУ. В частности, позиции ЛНР в с. Сокольники подверглись обстрелу из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия с направления села Крымское (под контролем ВСУ).

Напомним, 29 марта 2017 года в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Участники встречи согласовали установление в Донбассе очередного режима прекращения огня с 1 апреля. При этом стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) 6 апреля.

Ранее, 21 сентября 2016 года в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (оба ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод многократно срывался.