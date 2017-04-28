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Вопрос референдума по Исаакию вновь попробуют внести в парламент Петербурга

Политика

Дата рассмотрения вопроса о референдуме до сих пор неизвестна

Санкт-Петербург, 28 апреля 2017, 13:13 — REGNUM  Вопрос о возможности назначения референдума по судьбе Исаакиевского собора, Спаса на крови и собора Петропавловской крепости не внесен в повестку очередного заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое состоится 3 мая.

Решение о включении в повестку вопроса о референдуме мог принять сегодня, 28 апреля, парламентский комитет по законодательству, однако этого не произошло.

Как сообщил на своей странице в соцсети один из инициаторов референдума, депутат Максим Резник («Партия роста»), председатель комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия») отказался поставить на голосование предложение Резника о включении в повестку вопроса о референдуме.

«Во вторник, 2 мая, внесём вопрос в повестку от фракций Партии Роста и Яблоко на заседании совета фракций», — пообещал Максим Резник.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили предложение о включении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора в повестку дня пленарного заседания. За обсуждение этого вопроса выступили только 11 парламентариев.

Ранее комитет Заксобрания по законодательству рекомендовал депутатам не поддерживать назначение референдума в связи с несоответствием его вопросов требованиям законодательства. Такое заключение вынесло юридическое управление парламента. Когда вопрос о референдуме будет рассмотрен депутатами по существу, до сих пор неизвестно. Инициаторы референдума уже сообщили, что намерены обжаловать бездействие Заксобрания по этому вопросу в судебном порядке.

Напомним, горизбирком Санкт-Петербурга официально зарегистрировал инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. У петербуржцев предлагается спросить, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

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