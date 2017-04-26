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Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили

Политика

Депутаты намерены потребовать от градоначальника публичного ответа на этот вопрос

Исаакиевский собор
Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 13:23 — REGNUM  Выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга, губернатор города Георгий Полтавченко не коснулся резонансной темы о судьбе Исаакиевского собора, хотя этот вопрос главе города был отправлен заранее. Ни один из парламентариев не задал градоначальнику соответствующий вопрос и после окончания его отчета.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ходе своего двухчасового выступления перед парламентариями, Георгий Полтавченко так и не сказал ничего о будущем Исаакиевского собора, который, как заявил губернатор еще 10 января текущего года, планируется передать в пользование РПЦ.

Вместе с тем, как сообщил журналистам депутат Борис Вишневский («Яблоко»), «вопрос об Исаакии был первым в списке вопросов к его докладу, ответы на которые должны были прозвучать в отчете».

«Он также не ответил на вопрос о Европейском университете. Он не ответил на вопрос о Публичной библиотеке. Он фактически не ответил на вопрос о стадионе, хотя с трибуны сказал, что компетентные органы доложат, но у него спрашивали совершенно другое — сколько потрачено денег. Не ответил на вопрос о том, поддерживает ли референдум по мосту Кадырова, потому что Законодательное собрание с ним тянет уже более полугода. Также он не ответил о судьбе Конюшенного ведомства», — заявил Вишневский, подчеркивая неудовлетворенность отчетом губернатора.

Напомним, что в начале сегодняшнего пленарного заседания Заксобраание отказалось включить в повестку дня вопрос о назначении референдума о судьбе Исаакиевского собора.

«Завтра-послезавтра будет направлена жалоба в суд о бездействии Законодательного собрания, поскольку оно уже имеет место быть, срок уже пропущен. Видим, что вопрос уже отказываются вносить в повестку дня. И мы понимаем, почему. Потому что результат референдума предрешен, если он состоится», — сказал Вишневский.

Он подчеркнул, что петербургский парламент «боится публичных дискуссий по этому вопросу».

Добавим, что каждая фракция имела возможность задать по одному вопросу по итогам отчета губернатора, однако ожидаемый вопрос об Исаакии так и не прозвучал. Например, «Справедливая Россиия» интересовалась концессионными соглашениями города с бизнесом, КПРФ — уплотнительной застройкой, «Партия роста» — компенсациями владельцам снесенных гаражей, «Яблоко» — судьбой полигона «Новоселки». Некоторые, впрочем, задавали двойные вопросы, но проблема Исаакия так и не прозвучала.

«То, что сегодня спрашивали от фракций, нас попросили сообщить в понедельник, что спросим дополнительно, к сожалению, было уже не перестроиться. Сегодня направим от группы депутатов большое письмо, где потребуем все-таки публично ответить на этот вопрос. В том числе со ссылкой на полпредство президента, которое считает, что вопрос Исаакиевского сбора должен быть решен с учетом мнения горожан», — добавил Вишневский, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Читайте также: В решении по Исаакию надо учесть мнение петербуржцев — полпредство в СЗФО

Добавим, несколько дней назад стало известно, что директор ГМП «Исаакиевский собор"Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, решил оставить свой пост с 1 июня 2017 года. Буров выразил надежду, что властям города удастся сохранить коллектив музея.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Петербурга отказался обсуждать референдум об Исаакиевском соборе

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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