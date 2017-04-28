Компания США получила от Украины $10 млн за «юридическую помощь» против РФ

Киев, , 11:58 — REGNUM Юридическая компания Covington & Burling (США) за минувшие два года получила от министерства иностранных дел Украины и НАК «Нафтогаз Украины» более $10 млн за консультации и юридическое сопровождение дел в международных судах по спорам с Российской Федерацией. Об этом пишет Валентина Самар в своей статье для ZN.UA.

«Согласно документам, (…) в 2015 г. по договору с МИД Covington & Burling было оплачено за выполненные работы $1 077 108, — говорится в статье. — В 2016 г. сумма выплат по договорам с МИД составила $2 829 723».

В свою очередь, «Нафтогаз Украины», который также является клиентом юридической компании из США, «боролся» за права и интересы Украины по иску к Международного трибунала ООН по морскому праву.

«Сумма договора (между Covington & Burling и «Нафтогазом») составила $6,31 млн, а срок его действия — до 31 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

Автор статьи отмечает, что эти данные свидетельствуют о выплате украинской стороной юрфирме из США более $10 млн.

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