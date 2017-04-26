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«Нафтогаз» выплатит Украине $500 млн задолженности по дивидендам

Экономика

Это половина чистой выручки компании за 2016 год

Киев, 26 апреля 2017, 13:47 — REGNUM  Половину чистой прибыли за 2016 год НАК «Нафтогаз Украины» направит на погашение задолженности по дивидендам перед государством, сообщает 26 апреля пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, 26 апреля правительством Украины был утвержден годовой отчет «Нафтогаза», а также заключение независимого аудитора о направлении 13,2 млрд гривен ($500 млн) с чистой выручки компании на выплату дивидендов государству.

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Помимо этого, «Нафтогаз» перечислит 11,9 млрд гривен ($450 млн) на развитие компании, еще 1,3 млрд гривен ($49 млн) будет направлено в резервный капитал. Деньги на выплату дивидендов будут перечислены не позднее 30 июня 2017 года.

Напомним, чистая прибыль НАК «Нафтогаз Украины» в 2016 году составила 26,5 млрд гривен ($995 млн), большую часть которой принес компании транзит российского газа.

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Также «Нафтогаз» увеличил в апреле 2017 года уставной капитал до 190,15 млрд гривен ($7 млрд), нарастив его на 29,7 млрд гривен ($1,12 млрд).

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