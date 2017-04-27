«Газпром» увеличил до $37 млрд исковые требования к «Нафтогазу»

Москва, , 11:04 — REGNUM Требования «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» увеличены в Стокгольмском арбитраже с $31,7 млрд до $37 млрд. Об этом, как передает ПРАЙМ, говорится в отчете российской компании.

«Уточненная сумма требований ПАО «Газпром» к НАК «Нафтогаз Украины» составила свыше $37 млрд, — говорится в отчете. — (Сумма) включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 г газ, оплату по обязательству «бери или плати» за 2012−2016 г, а также пени за просрочку оплаты газа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2017 г. главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в ходе онлайн-конференции заявил, что в случае проигрыша российскому «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже компании ничего не останется, как объявить себя банкротом.

По его словам, в случае проигрыша украинская компания будет распродавать все свои активы, кроме принадлежащей государству газотранспортной системы (ГТС).

При этом от проигрыша в суде Украина не пострадает, считает Витренко.

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