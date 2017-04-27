Президент Сената Румынии выразил поддержку Грузии

Бухарест, , 19:31 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках официального визита в Бухарест 27 апреля встретился с президентом Сената Румынии Кэлином Попеску-Тэричану. По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече было подчеркнуто значение перехода отношений между двумя странами к этапу стратегического сотрудничества. Стороны отметили важность подписанной премьер-министрами обеих стран декларации, в которой отражены основные приоритеты стратегического сотрудничества.

На встрече обсуждался процесс интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Кэлин Попеску-Тэричану отметил достигнутый Грузией прогресс и поздравил грузинского премьера с введением для граждан Грузии безвизового режима в странах Шенгенской зоны.

Президент Сената назвал Грузию образцовой страной с точки зрения проводимых реформ и заверил премьер-министра, что его страна продолжит активную поддержку европейских и евроатлантических устремлений Грузии.

По словам Кэлина Попеску-Тэричану, его страна «очень хорошо понимает стоящие перед Грузией вызовы и еще больше активизирует ее поддержку».

Официальный визит делегации Грузии во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили в Румынию начался 26 апреля и закончится 27 апреля.