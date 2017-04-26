Премьер-министр Грузии находится с визитом в Румынии

Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили находится с официальным визитом в Румынии. По информации пресс-службы правительства Грузии, в бухарестском международном аэропорту Георгия Квирикашвили встретил румынский коллега Сорин Гриндеану.

Официальный визит грузинского премьера также начался со встречи с премьер-министром Румынии, которая состоялась во дворце Виктории. На встрече в формате один на один Георгий Квирикашвили и Сорин Гриндеану обсудили вопросы двусторонних отношений и основные направления сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам взаимоотношений в рамках Черноморского региона, развития торгово-экономического, энергетического сотрудничества и транспортных коммуникаций.

Премьеры обсудили процесс интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры и отметили достигнутые в этом направлении успехи. Сорин Гриндеану поздравил грузинского коллегу с открытием для граждан Грузии безвизового сообщения в странах ЕС и еще раз выразил поддержку процессам европейской и евроатлантической интеграции Грузии.

В состав грузинской делегации, сопровождающей премьера, входят министры энергетики, экономики и устойчивого развития, исполнения наказаний и пробации, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, заместитель министра иностранных дел и советник премьера в вопросах международных отношений.

Визит грузинской делегации начался 26 апреля и закончится 27 апреля. В его рамках премьер-министр Грузии также встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханисом, президентом Сената Кэлином Попеску-Тэричану, президентом Палаты депутатов Ливиу Драгнеа. В рамках визита в Бухаресте состоится совместный прием, посвященный 25-летию дипломатических отношений между Грузией и Румынией.