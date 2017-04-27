Французский суд отказал Сербии в экстрадиции экс-премьера Косово

Кольмар, Франция, , 13:56 — REGNUM Запрос об экстрадиции из Франции в Сербию бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная отклонен апелляционным судом города Кольмар (Франция), передает 27 апреля сербский телеканал РТС.

Как пояснила представительница суда, с Харадиная будет снят судебный надзор. Французский прокурор имеет право в течение пяти дней подать апелляцию в Верховный Кассационный суд Франции.

Уточняется, что суд не дает объяснения, почему не согласен на выдачу Харадиная и почему «требования Европейской конвенции о выдаче не будут выполнены».

По словам Рейчел Линдон, адвоката Харадиная, суд высказал отрицательное мнение по поводу экстрадиции в Сербию, потому что в этой стране «его не будут справедливо судить».

Отмечается, что после вынесения решения судом Харадинай может покинуть Францию, Сербия не имеет права на обжалование.

Комментируя решение французского суда, Харадинай назвал его «победой албанцев».«Поскольку я теперь свободен, я собираюсь получить паспорт в Страсбурге. Я надеюсь вернуться в Косово сегодня [27 апреля]. Потерянны четыре месяца, время дорого», — сказал он.

В соответствии с данным решением суда, сербское правительство созвало специальное заседание.

Напомним, Харадинай, бывший премьер-министр Косово и бывший лидер вооруженных формирований косовских албанцев (АОК), был арестован 4 января 2017 года на границе Швейцарии и Франции после того, как Интерпол по запросу Сербии выдал ордер на его арест. В Сербии его обвиняют в военных преступлениях.

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