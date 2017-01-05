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Во Франции арестован экс-премьер Косово

Политика
Подробности ареста не сообщаются

Париж, 5 Января 2017, 02:34 — REGNUM  Во Франции арестован бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай. Задержание было произведено по выданному властями Сербии ордеру. Об этом информирует британское агентство Reuters.

Издание отмечает, что Рамуш Харадинай, во время войны 1998−1999 годов бывший полевым командиром косовских албанцев, обвиняется в военных преступлениях. Подробности ареста не сообщаются.

Харадинай уже два раза ранее проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде в Гааге. Его оправдали. В период с 2004 по 2005 год Харадинай был премьер-министром Косово.

Напомним, что события 99-го года, когда произошло вооруженное противостояние албанцев из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, привели к тому, что силы НАТО произвели бомбардировку Югославии. После этого происходили и другие конфликты, заставившие сербов переселиться из края. В феврале 2008 года косовско-албанские структуры года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии, это решение не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других стран.

Сейчас ситуация в Косово остается крайне неустойчивой. Например, в августе 2016 года произошел инцидент с нападением националистов на сербских паломников. Так, в ноябре заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что проблемы с насилием в отношении сербского населения в Косове необходимо решать, а не «прятать под ковёр».

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