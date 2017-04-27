«Нормализовать отношения с ЕС и США – естественное стремление Минска»

Минск, , 13:15 — REGNUM Ориентирование Белоруссии на Запад неверно трактуется некоторыми ангажированными СМИ как ненадлежащее выполнение союзных обязательств, пишет министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в своей статье, опубликованной в марте-апреле в журнале «Беларуская Думка».

По его словам, для Минска Россия была и остается ключевым стратегическим партнером и «никому не удастся поссорить дружественные государства в угоду меркантильным интересам».

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Тем не менее, считает Макей, для Белоруссии ориентация на Запад является не «ненадлежащим выполнением союзным обязательств», а «естественным стремлением Минска нормализовать отношения с ЕС и США».

Министр добавил, что разногласия и проблемы между Белоруссией и Россией в областях торгово-экономического, топливно-энергетического и иного сотрудничества часто создаются искусственно.

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«Некоторые политики, ангажированные СМИ и эксперты пытаются культивировать у россиян имидж Беларуси как «нахлебника России», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту заявил, что между США и республикой идет диалог, в котором стороны «говорят и слушают друг друга».

При этом Лукашенко не забыл сказать и про Россию, заявив, что между Россией и Белоруссией есть «куча проблем», решать которые страны «должны только вместе, начиная от обороны и заканчивая какими-то там пятью миллиардами (кредита)».

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