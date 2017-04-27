Четверг, 27 Апреля 2017 года
14:35:26 МСК

«Нормализовать отношения с ЕС и США – естественное стремление Минска»

Политика

Глава МИД Белоруссии заявил, что разногласия и проблемы между Россией и республикой часто создаются искусственно

Минск, 27 апреля 2017, 13:15 — REGNUM  Ориентирование Белоруссии на Запад неверно трактуется некоторыми ангажированными СМИ как ненадлежащее выполнение союзных обязательств, пишет министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в своей статье, опубликованной в марте-апреле в журнале «Беларуская Думка».

По его словам, для Минска Россия была и остается ключевым стратегическим партнером и «никому не удастся поссорить дружественные государства в угоду меркантильным интересам».

Читайте также: Лукашенко о диалоге Белоруссии с США: Стороны слушают друг друга

Тем не менее, считает Макей, для Белоруссии ориентация на Запад является не «ненадлежащим выполнением союзным обязательств», а «естественным стремлением Минска нормализовать отношения с ЕС и США».

Министр добавил, что разногласия и проблемы между Белоруссией и Россией в областях торгово-экономического, топливно-энергетического и иного сотрудничества часто создаются искусственно.

Читайте также: Возвращение Беларуси?

«Некоторые политики, ангажированные СМИ и эксперты пытаются культивировать у россиян имидж Беларуси как «нахлебника России», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту заявил, что между США и республикой идет диалог, в котором стороны «говорят и слушают друг друга».

При этом Лукашенко не забыл сказать и про Россию, заявив, что между Россией и Белоруссией есть «куча проблем», решать которые страны «должны только вместе, начиная от обороны и заканчивая какими-то там пятью миллиардами (кредита)».

Читайте ранее в этом сюжете: Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Белорусская "многовекторность"
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
БухарестРумыния Борьба венгров Румынии (Трансильвании) за самоопределение Политика
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное