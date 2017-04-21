Лукашенко о диалоге Белоруссии с США: Стороны слушают друг друга

Минск, , 14:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании к народу и парламенту заявил, что отношения Минска и Вашингтона долгое время был в состоянии «спячки», однако теперь диалог идет.

«Многое предстоит наверстать», — сказал Лукашенко в парламенте. По его словам, теперь между США и Белоруссией идет диалог, в котором стороны «говорят и слушают друг друга».

Кроме того, он назвал выстраивание отношений с ЕС и США «ключом к инвестициям, современным технологиям, ресурсам», а наметившийся диалог — отвечающим не только взаимовыгодным интересам, но и поддерживающим «политическую стабильность в европейском регионе».

«Ведь Белоруссия как была, так и продолжает оставаться надёжным партнёром в борьбе с основными трансграничными угрозами», — пояснил Лукашенко.

Ранее в ходе выступления глава государства выразил обеспокоенность действиями администрации президента США Дональда Трампа в Сирии и Северной Корее.

По его словам, действия США в Сирии и рост напряженности на Корейском полуострове «вселяют тревогу» по поводу того, сможет ли Вашингтон преодолеть соблазн «вновь диктовать свою волю остальному миру».

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