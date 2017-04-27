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Германия поддерживает сближение Грузии с ЕС

Политика

«В апреле 1992 года Германия первой признала независимость Грузии и открыла первое посольство в Тбилиси»

Берлин, 27 апреля 2017, 11:20 — REGNUM  «В апреле 1992 года Германия первой признала независимость Грузии и открыла первое посольство в Тбилиси», — заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в Берлине, где состоялось торжественное открытие мероприятий в рамках юбилейного года грузино-германской дружбы. По информации МИД Грузии, церемония прошла 26 апреля в рамках визита главы грузинского внешнеполитического ведомства в Берлин.

По словам Зигмара Габриэля, население Грузии и до этого было ориентировано на Европу, и остается приверженным этой ориентации сегодня, поэтому Германия поддерживает сближение Грузии с Евросоюзом и ценит те большие усилия, которые Грузия приложила в плане проведения реформ.

Он особенно выделил введение для граждан Грузии безвизового режима в странах Шенгенской зоны и назвал этот факт совместным успехом Евросоюза и Грузии.

Глава внешнеполитического ведомства Германии отметил большой вклад грузинской стороны в международные миротворческие миссии и выразил Грузии благодарность за активное участие в этих миссиях, а также за отвагу, проявленную грузинскими военнослужащими при нападении на базу Мазари-Шариф в Афганистане.

«Многие в Германии, наверное, и не знают, что во время террористического нападения на консульство Германии в Мазари-Шарифе именно грузинские солдаты оказали первую помощь немцам, за что я выражаю им особую благодарность. Важно заявить об этом так публично, особенно в нашей стране, где иногда забывают о том, что в трудной ситуации и нам оказывают помощь. Особенно радостно, что в этом случае нам помогла Грузия», — заявил Зигмар Габриэль.

Он также сообщил, что год грузино-германской дружбы вместо 12 месяцев продлится 18 месяцев, в течение которых в обеих странах пройдет более 130 различных мероприятий.

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