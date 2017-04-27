Грузия желает углубления партнерства с Германией

Берлин, , 11:16 — REGNUM «Мы желаем придать сотрудничеству между Грузией и Германией характер глубокого партнерства», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в Берлине, где состоялось торжественное открытие мероприятий в рамках юбилейного года грузино-германской дружбы. По информации МИД Грузии, церемония прошла 26 апреля в рамках визита главы грузинского внешнеполитического ведомства в Берлин.

В ходе церемонии выступили министры иностранных дел Грузии и Германии, которые поздравили собравшихся с 200-летием грузино-германских отношений и отмечаемым в этом году 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

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По заявлению Михаила Джанелидзе, его нынешний визит послужит еще большему углублению двусторонних отношений, и на встрече с министром иностранных дел Германии он собирается обсудить возможности дальнейшего развития политического и экономического сотрудничества.

«Германия внесла значительный вклад в институционную и экономическую трансформацию Грузии, на протяжении многих лет Германия была для Грузии донором номер один по оказанию технической и финансовой помощи. И сегодня как никогда есть все возможности для еще большего развития существующих между Грузией и Федеративной Республикой Германия связей, и мы обязательно используем эти возможности», — заявил министр иностранных дел Грузии.

Он подчеркнул значение торгово-экономического сотрудничества с Германией и сообщил, что на сегодняшний день в Грузии работают около 380 немецких компаний, а среди стран ЕС Германия является для Грузии торговым партнером номер один. Джанелидзе также отметил успешное сотрудничество в сферах образования, культуры и отношений между народами. В рамках этого сотрудничества Германия выделяет стипендии грузинским студентам, что, по оценке министра, способствует не только повышению уровня образования грузинской молодежи, но и упрочению связей между народами двух стран.

Он особо выделил участие Грузии в международной книжной ярмарке в 2018 году в статусе почетного гостя, что будет способствовать популяризации грузинской культуры в Европе.