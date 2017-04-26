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АЮР подготовит предложения по борьбе с киберпреступностью

Политика

Для противодействия необходимы новые способы выявления, пресечения, расследования и предотвращения киберпреступлений, которые могут быть эффективны только на основе межгосударственного сотрудничества, отмечают юристы

Киберпреступление
Иллюстрация: Thebluediamondgallery.com
Киберпреступление

Москва, 26 апреля 2017, 16:58 — REGNUM  Ассоциация юристов России (АЮР) намерена инициировать уточнение в уголовном законодательстве норм, направленных на борьбу с киберпреступлениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Совершенствование правовой базы и закрепление в уголовном законе легальных определений будут инициированы Ассоциацией юристов России в ближайшее время», — сказал он, поддержав предложение Генпрокурора Юрия Чайки об ужесточении наказания за киберпреступления.

Генпрокурор РФ сообщил, что в 2016 году в стране было зафиксировано более 42 тыс. киберпреступлений, имеющих корыстный характер. «Очевидно, что состояние законности и правопорядка указывает на необходимость ужесточения уголовной ответственности в данной сфере», — сказал юрист.

Вместе с тем, по мнению Груздева, помимо усиления ответственности, не менее важным остается улучшение методов выявления и пресечения киберпреступлений.

«С учетом специфики такого вида преступности необходимы новые механизмы и методы обеспечения безопасности обработки и хранения персональных данных», — сказал Груздев, указав на то, что глобальный характер правонарушений в сфере информационных технологий затрудняет координацию деятельности правоохранительных органов через пределы юрисдикций и многообразие законодательных систем государств.

«Для противодействия необходимы новые способы выявления, пресечения, расследования и предотвращения киберпреступлений, которые могут быть эффективны только на основе межгосударственного сотрудничества. Сами новейшие компьютерные технологии должны послужить основой приложения усилий для сохранения безопасности персональных данных», — уверен председатель правления АЮР. В то же время неотвратимость наказания, штрафы, кратно превышающие сумму ущерба, наравне с мерами предупреждения и пресечения, способны существенно снизить посягательства на неправомерные действия в сетевых ресурсах, подчеркнул он.

Выступая в Совфеде, Чайка отметил, что значительное число преступлений в области кибербезопасности указывает на то, что необходимо ужесточать за них уголовную ответственность. «Это тот самый случай, когда надо это сделать», — подчеркнул Генпрокурор. «Следует обязать руководителей кредитных организаций (сообщать) о посягательстве на их сетевые ресурсы, а также предусмотреть санкции в случае неприятия банками надлежащих мер по защите денежных вкладов», — заявил Чайка.

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В то же время РФ продвигает в ООН разработку универсальной правовой конвенции по борьбе с преступностью в киберпространстве, заявил 26 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров. Конвенция предполагает правила, которые исключили бы применение информационно-коммуникационных технологий в военных целях, не позволили бы использовать их для вмешательства во внутренние дела и поставили бы заслон на пути использования их международными террористами, уточнил глава внешнеполитического ведомства.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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