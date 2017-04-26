РФ продвигает в ООН конвенцию по борьбе с киберпреступностью — МИД

Москва, , 11:19 — REGNUM РФ продвигает в ООН разработку универсальной правовой конвенции по борьбе с преступностью в киберпространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы продвигаем инициативу в ООН по разработке универсальной уголовно-правовой конвенции по противодействию преступности в киберпространстве», — сообщил Лавров на открытии Международной конференции по безопасности.

Конвенция предполагает правила, которые исключили бы применение информационно-коммуникационных технологий в военных целях, не позволили бы использовать их для вмешательства во внутренние дела и поставили бы заслон на пути использования их международными террористами, уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лавров заявил, что Москва готова к сотрудничеству с Вашингтоном в борьбе с киберпреступлениями. «Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве по борьбе с преступлениями в киберпространстве. У нас этот интерес не только сохраняется, но и в полной мере актуален, и мы предложили возобновить контакты как по линии специальных представителей администрации США и российского президента, так и по линии соответствующих ведомств», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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