Прокуратура Ингушетии нашла в антисталинском законе коррупциогенный фактор

Магас, , 11:36 — REGNUM В законе против увековечивания имени Иосифа Сталина прокуратура Ингушетии усмотрела коррупциогенный фактор. Прокурор республики Гирихан Хазбиев предложил парламентариям снять этот закон с рассмотрения, так как в нем имеет место «употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера».

Принятие закона, как говорится в письме прокурора, в предложенном виде может ограничить гарантированную Конституцией РФ «свободу мысли и слова», так как «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них», пишет «КоммерсантЪ».

Однако с представлением прокурора депутаты Народного собрания не согласились. По мнению парламентариев, отрицательное заключение по законопроекту еще не означает отмену работы над ним. В первом чтении законопроект одобрили все без исключения депутаты.

В настоящее время в соответствии с действующим регламентом необходимо получить отзывы от субъектов права законодательной инициативы: главы республики, Конституционного суда региона, управления Минюста, Конституционного суда РФ. Об этом один из депутатов сообщил интернет-газете «Известия». Поэтому в профильном комитете парламента работа по законопроекту продолжается. Ингушские законодатели рассчитывают принять закон в последующих двух чтениях и готовы отстаивать его в суде, если потребуется, пишет издание.

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В Петербурге рассмотрят законопроект против реабилитации Сталина

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года парламент Ингушетии принял в первом чтении законопроект «О запрете на территории Республики Ингушетия увековечения памяти Сталина». Как сообщил председатель комитета Мусса Горчханов, закон разработан «в целях противодействия политической реабилитации тирана и созданного им бесчеловечного режима» в память о событиях февраля 1944 года, когда по приказу Сталина началась депортация чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию. Всего было вывезено за пределы родины более 478 тысяч человек, в том числе 387 229 чеченцев и 91 250 ингушей.