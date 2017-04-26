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Патрушев: Из-за провокаций страны Корейского полуострова — в шаге от войны

Политика

Еще одним очагом напряженности остается Украина

Москва, 26 апреля 2017, 11:15 — REGNUM  Государства Корейского полуострова находятся сегодня на грани войны. Причина тому — провокации извне, об этом 26 апреля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая на VI Московской конференции по международной безопасности, Патрушев отметил, что нельзя недооценивать обострившуюся ситуацию на Корейском полуострове. По его словам, «стороны, провоцируемые извне, фактически оказались на грани войны».

Секретарь Совбеза добавил, что еще одним очагом напряженности остается Украина. Жертвами продолжающегосятам конфликта становятся десятки мирных жителей.

По его словам, новые разделительные линии формируются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По-прежнему сложная обстановка в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Российское государство заинтересовано в том, чтобы указанные проблемы были разрешены политико-дипломатическим путем, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка вокруг полуострова Корея обострилась в начале апреля, после того, как США заявили о намерении предотвратить проведение Северной Кореей очередных ядерных испытаний. Вашингтон направил к Корейскому полуострову ударную группу ВМС США, возглавляемую атомным авианосцем «Карл Винсон». 25 апреля ударная корабельная группа, несущая боевое дежурство в Корейском проливе, пополнилась атомной подводной лодкой ВМС США «Мичиган», несущей на борту крылатые ракеты «Томагавк». Субмарина вошла в порт Пусан в Южной Корее.

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