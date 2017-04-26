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Администрация Трампа отчитается в Конгрессе по ситуации вокруг КНДР

Политика

Ситуация продолжает оставаться напряженной

Вашингтон, 26 апреля 2017, 05:57 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа готовит специальный брифинг для Палаты представителей Конгресса США по ситуации вокруг Северной Кореи, передает Reuters.

Брифинг Белого дома состоится сегодня, 26 апреля, в 17:00 EDT (23:00 МСК), в нем примут участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министр обороны Джим Мэттис, директор национальной разведки Дэн Коутс и генерал Джозеф Данфорд.

Ситуация вокруг Северной Кореи продолжает оставаться напряженной. В регионе сконцентрированы вооруженные силы КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая и США, которые ежедневно демонстрируют готовность к резкому обострению ситуации.

Так, сегодня стало известно о введении в строй ключевых элементов американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее, на полигоне в уезде Сонджу.

Днем ранее, 25 апреля, в районе портового города Вонсан в Северной Корее прошли крупнейшие артиллерийские военные учения КНДР, которыми руководил лично глава республики Ким Чен Ын.

По информации южнокорейских СМИ, в учениях были задействованы подводные лодки, бомбардировочная авиация и свыше 300 единиц самоходных артиллерийских установок.

В тот же день в южнокорейский порт Пусан вошла атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган», вооружённая крылатыми ракетами «Томагавк». Она присоединилась к ударной группе ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем «Карл Винсон», которая уже находится на боевом дежурстве у берегов Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын лично руководил крупнейшими артиллерийскими учениями в КНДР

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