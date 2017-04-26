Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?

Минск, , 05:50 — REGNUM Как показывает опыт последних двух десятилетий, экономика Белоруссии построена весьма неэффективным способом. О причинах и последствиях для Минска продолжающейся экономической недальновидности рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Буквально в течении двух-трех лет оплошность в оценке экономических шансов может пустить белорусскую промышленность под откос, где уже оказались по большей части хозяйства прибалтийских республик. Прибыльность нефтепереработки российской нефти для зарубежных НПЗ будет только снижаться и всем, кто считал этот сектор особо прибыльным придется срочно переориентироваться на что-то другое. Промедление с принятием срочных мер по переориентации экономики обязательно приведет Белоруссию в экономическую ловушку, и вина в таком случае будет лежать только на ней.

Невозможно до бесконечности заливать проблемы белорусской экономики поставками российской нефти или неэффективно расходуемыми кредитами. По кредитам для Минска не за горами так называемый «порог заимствований»: задолженность республики уже превышает 40% белорусского ВВП.

Выход может быть найден в улучшении качества продукции, поставляемой белорусской промышленностью на российский рынок, без этого говорить о занятии новых секторов в поставках, например, сельскохозяйственной продукции, просто невозможно.

Время принимать крупные решения для Минска неумолимо приближается. Единственным выходом из ситуации, представляющим возможность миновать подводные камни является честное и открытое обсуждение. Остается надеяться, что именно этот путь будет выбран белорусской стороной.

Подробности читайте в статье: России надо готовиться к новому кризису в отношениях с Белоруссией

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