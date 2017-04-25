Чайка назвал объем хищений средств, выделенных Минобороны РФ

Москва, , 11:08 — REGNUM Данные о крупных хищениях в ходе строительства портовой инфраструктуры в Новороссийске (Краснодарский край), Мурманской области и в Камчатском крае озвучены в докладе генерального прокурора РФ Юрия Чайки, передает Russia Today.

В докладе сообщается, что похищено свыше 1,6 миллиардов рублей, выделенных Минобороны РФ. Средства похищены при участии фирм-посредников.

Уточняется, что эти деньги должны были быть направлены на приобретение материалов для строительства западного мола-причала военно-морского порта Геопорт (Новороссийск), пунктов погрузки изделий в Североморске (Мурманская область), причала на мысе Казак (Камчатский край).

При участии фирм-посредников для строительства были закуплены бывшие в употреблении материалы ненадлежащего качества. Организаторами поставок некачественных стройматериалов являются должностные лица субподрядной организации ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России».

Чайка заявил, что по факту хищений возбуждено уголовное дело.

Напомним, причалы Геопорта находятся в собственности ВМФ России — в составе Новороссийской военно-морской базы.

Читайте также: Путин: Коррупция подтачивает доверие к государству