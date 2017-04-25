Чайка назвал объем хищений средств, выделенных Минобороны РФ
Похищены средства, выделенные на строительство Геопорта, пунктов погрузки изделий в Североморске и причала на мысе Казак
Москва, 25 апреля 2017, 11:08 — REGNUM Данные о крупных хищениях в ходе строительства портовой инфраструктуры в Новороссийске (Краснодарский край), Мурманской области и в Камчатском крае озвучены в докладе генерального прокурора РФ Юрия Чайки, передает Russia Today.
В докладе сообщается, что похищено свыше 1,6 миллиардов рублей, выделенных Минобороны РФ. Средства похищены при участии фирм-посредников.
Уточняется, что эти деньги должны были быть направлены на приобретение материалов для строительства западного мола-причала военно-морского порта Геопорт (Новороссийск), пунктов погрузки изделий в Североморске (Мурманская область), причала на мысе Казак (Камчатский край).
При участии фирм-посредников для строительства были закуплены бывшие в употреблении материалы ненадлежащего качества. Организаторами поставок некачественных стройматериалов являются должностные лица субподрядной организации ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России».
Чайка заявил, что по факту хищений возбуждено уголовное дело.
Напомним, причалы Геопорта находятся в собственности ВМФ России — в составе Новороссийской военно-морской базы.
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