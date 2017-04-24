Путин: Коррупция подтачивает доверие к государству
Требуется показать, что российское государство в состоянии бороться с коррупцией, чтобы не давать различным авантюристам повод для использования этой темы в своих целях
Санкт-Петербург, 24 апреля 2017, 16:04 — REGNUM Необходимо разделять тех, кто действительно борется с коррупцией, от тех, кто использует ее в качестве инструмента в политической борьбе. Об этом сегодня, 24 апреля, на заседании Совета законодателей РФ в Петербурге заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM. Путин также напомнил о негативном примере Украины, где тема коррупции была использована для подготовки и совершения госпереворота.
Как сообщалось, основной темой сегодняшнего заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ стали вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции.
«Борьба с коррупцией у нас безусловно одно из ключевых направлений укрепления государственности нашей страны… Потому что проявления подобного рода подтачивают само доверие к нашим органам власти, государству, как таковому», — сказал президент.
По его словам, антикоррупционная деятельность всех органов власти будет продолжена.
«Будем продолжать это последовательно делать, и будем принимать соответствующие нормативные акты, совершенствующие эту работу, будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией», — подчеркнул Владимир Путин.
При этом он заявил о недопустимости использовать лозунги борьбы с коррупцией в качестве инструмента политической борьбы и сведения политических счетов.
«Нужно различать тех, кто действительно хочет это сделать, действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать это как инструмент в своей собственной политической борьбе, в качестве саморекламы. Это мы проходили. Это мы видели и на примере так называемой «Арабской весны», и на примере нашей Украины», — подчеркнул Путин.
Глава государства напомнил, что те, «кто совершил переворот» на Украине, выходили именно с лозунгами борьбы с коррупцией.
«Чем закончилось — многократный рост этой самой коррупции. Те люди, которые с Украины приезжают, к сожалению, теперь говорят об одном и том же. Раньше требовали откат в 50%, а теперь 75%. Вот во что вылилась борьба с коррупцией, когда она используется исключительно как инструмент политической борьбы», — заявил Путин.
«Мы должны активно с этим бороться, чтобы различные авантюристы не использовали в своих целях это. Мы должны показать, что мы в состоянии, государство в состоянии бороться с этим само», — сказал президент России.
Читайте также: Госдуме предложили отменить условное осуждение коррупионеров
Читайте ранее в этом сюжете: Песков назвал главную цель борьбы в коррупцией в России
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
- 24 Апреля 2017 Песков назвал главную цель борьбы в коррупцией в России
-
- 24 Апреля 2017 Госдуме предложили отменить условное осуждение коррупионеров
-
- 24 Апреля 2017 В Калининграде задержан чиновник, возглавлявший отдел лицензирования
-
- 24 Апреля 2017 ГД предложили отменить сроки давности по ряду коррупционных преступлений