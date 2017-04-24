Понедельник, 24 Апреля 2017 года
16:56:42 МСК

Путин: Коррупция подтачивает доверие к государству

Политика

Требуется показать, что российское государство в состоянии бороться с коррупцией, чтобы не давать различным авантюристам повод для использования этой темы в своих целях

Санкт-Петербург, 24 апреля 2017, 16:04 — REGNUM  Необходимо разделять тех, кто действительно борется с коррупцией, от тех, кто использует ее в качестве инструмента в политической борьбе. Об этом сегодня, 24 апреля, на заседании Совета законодателей РФ в Петербурге заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM. Путин также напомнил о негативном примере Украины, где тема коррупции была использована для подготовки и совершения госпереворота.

Как сообщалось, основной темой сегодняшнего заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ стали вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции.

«Борьба с коррупцией у нас безусловно одно из ключевых направлений укрепления государственности нашей страны… Потому что проявления подобного рода подтачивают само доверие к нашим органам власти, государству, как таковому», — сказал президент.

По его словам, антикоррупционная деятельность всех органов власти будет продолжена.

«Будем продолжать это последовательно делать, и будем принимать соответствующие нормативные акты, совершенствующие эту работу, будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом он заявил о недопустимости использовать лозунги борьбы с коррупцией в качестве инструмента политической борьбы и сведения политических счетов.

«Нужно различать тех, кто действительно хочет это сделать, действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать это как инструмент в своей собственной политической борьбе, в качестве саморекламы. Это мы проходили. Это мы видели и на примере так называемой «Арабской весны», и на примере нашей Украины», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что те, «кто совершил переворот» на Украине, выходили именно с лозунгами борьбы с коррупцией.

«Чем закончилось — многократный рост этой самой коррупции. Те люди, которые с Украины приезжают, к сожалению, теперь говорят об одном и том же. Раньше требовали откат в 50%, а теперь 75%. Вот во что вылилась борьба с коррупцией, когда она используется исключительно как инструмент политической борьбы», — заявил Путин.

«Мы должны активно с этим бороться, чтобы различные авантюристы не использовали в своих целях это. Мы должны показать, что мы в состоянии, государство в состоянии бороться с этим само», — сказал президент России.

Читайте также: Госдуме предложили отменить условное осуждение коррупионеров

Читайте ранее в этом сюжете: Песков назвал главную цель борьбы в коррупцией в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Марат ШибутовСпецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
АстанаКазахстан Антитеррор Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
Санкт-ПетербургРоссия Новое в законодательстве РФ Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
Санкт-ПетербургРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
Санкт-ПетербургРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Политика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
ОБСЕ приостановила работу в Донбассе
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
Выборы президента: «Справедливая Россия» готова к «неожиданным вариантам»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
24.04.17
Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
ЯлтаКрымРоссия Малый бизнес Экономика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
КПРФ требует от властей освободить лидера марша протеста в Самаре
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
ещё главное