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Главы Узбекистана и Казахстана подтвердили желание развивать сотрудничество

Политика

Стороны выразили намерение увеличить объемы товарооборота до пяти миллиардов долларов

Ташкент, 24 апреля 2017, 19:49 — REGNUM  Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Нурсултан Назарбаев 24 апреля обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

«Главы государств с удовлетворением констатировали активизацию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Президенты отметили, что прошедшие в Астане 22−23 марта 2017 года переговоры на высшем уровне «наполнили конкретным практическим содержанием узбекско-казахстанские отношения стратегического партнерства и открыли новые перспективы взаимодействия».

Во время переговоров стороны подтвердили намерение увеличить объемы ежегодного взаимного товарооборота до пяти миллиардов долларов в ближайшие годы, отмечает МИД. Кроме того, главы двух государств поддержали дальнейшее расширение межрегиональных контактов, прежде всего между приграничными регионами, и активизацию культурно-гуманитарного обмена.

Главы государств подчеркнули, что Узбекистан и Казахстан будут и впредь оказывать поддержку реализации совместных программ и проектов, направленных на обеспечение устойчивого экономического развития двух стран.

Стороны также обменялись мнениями по отдельным проблемам региональной и международной политики.

«Беседа прошла в традиционно теплой и дружеской атмосфере, в духе взаимопонимания и уважения, присущих узбекско-казахстанским отношениям», — подчеркивается в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, власти Узбекистана в числе главных приоритетов внешней политики определили отношения со странами Средней Азии.

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