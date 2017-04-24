В Сеуле опровергли слухи об активности КНДР на ядерном полигоне
В Северной Корее не наблюдается никакой подозрительной активности
Сеул, 24 апреля 2017, 11:15 — REGNUM
Никакой подозрительной активности в Северной Корее накануне Дня основания Корейской народной армии не наблюдается, сообщили в южнокорейском Минобороны, сообщает «Ренхап».
Уточняется, что ранее сообщенная в СМИ информация о том, что Северная Корея может устроить шестое испытание ядерного оружия в связи с предстоящим празднованием, не подтверждается. Запуска Пхеньяном ракеты дальнего действия не планируется.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля газета «Тона ильбо» сообщила, что власти Северной Кореи начали подготовку к очередному ядерному испытанию.
Отмечалось, что на ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри (провинция Хамгён-Пукто, КНДР) наблюдаются признаки подготовки к ядерным испытаниям.
Эксперты американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса (Вашингтон) аргументировали свои предположения данными, полученными со спутников.
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Напомним, День основания Корейской народной армии празднуется в Северной Корее 25 апреля. Предыдущим большим праздником на территории этой страны стала 105-летняя годовщина со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена (15 апреля). К этому дню был приурочен ракетный пуск, который, как сообщили в Пхеньяне, оказался неудачным.
Также большим праздником для КНДР является 1 мая — День Труда.
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