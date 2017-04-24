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В Сеуле опровергли слухи об активности КНДР на ядерном полигоне

Политика

В Северной Корее не наблюдается никакой подозрительной активности

Сеул, 24 апреля 2017, 11:15 — REGNUM  

Никакой подозрительной активности в Северной Корее накануне Дня основания Корейской народной армии не наблюдается, сообщили в южнокорейском Минобороны, сообщает «Ренхап».

Уточняется, что ранее сообщенная в СМИ информация о том, что Северная Корея может устроить шестое испытание ядерного оружия в связи с предстоящим празднованием, не подтверждается. Запуска Пхеньяном ракеты дальнего действия не планируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля газета «Тона ильбо» сообщила, что власти Северной Кореи начали подготовку к очередному ядерному испытанию.

Отмечалось, что на ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри (провинция Хамгён-Пукто, КНДР) наблюдаются признаки подготовки к ядерным испытаниям.

Эксперты американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса (Вашингтон) аргументировали свои предположения данными, полученными со спутников.

Читайте подробнее: СМИ: Северная Корея может провести шестые ядерные испытания в любой момент

Напомним, День основания Корейской народной армии празднуется в Северной Корее 25 апреля. Предыдущим большим праздником на территории этой страны стала 105-летняя годовщина со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена (15 апреля). К этому дню был приурочен ракетный пуск, который, как сообщили в Пхеньяне, оказался неудачным.

Также большим праздником для КНДР является 1 мая — День Труда.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея вооружилась против КНДР новой радарной установкой

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Ядерная программа Северной Кореи
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