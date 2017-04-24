СМИ: Северная Корея может провести шестые ядерные испытания в любой момент

Пхеньян, , 04:35 — REGNUM Северная Корея в ближайшее время может провести новые ядерные испытания. Сегодня, 24 апреля, газета «Тона ильбо» со ссылкой на данные Американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне сообщает, что Пхеньян снова начал готовиться к проведению очередного ядерного испытания.

Отмечается, что признаки ядерного испытания зафиксированы на северокорейском ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто. Эксперты проанализировали снимки со спутника. В результате они заключили, что шестые северокорейские испытания могут пройти в любой момент, сразу, как поступит такой приказ.

Скорее всего, это произойдет в период с 25 апреля по 9 мая, пишет издание. Такой выделенный временной отрезок связан с тем, что 25 апреля в КНДР отмечают годовщину основания Корейской народной армии. 9 мая — запланированная дата, когда должны состояться досрочные выборы президента в Южной Корее.

ИА REGNUM ранее писало, что ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» и ракетные эсминцы морских Сил самообороны Японии «Асагара» и «Самидарэ» начали совместные учения к югу от Корейского полуострова, чтобы подействовать таким образом на Северную Корею. «Тренировки» продлятся от трех до пяти дней.

Официальное издание Трудовой партии КНДР «Нодон синмун» заявило, что Северная Корея готова нанести удар по американской авианосной группе, направляющейся к Корейскому полуострову.

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