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Токио и Вашингтон договорились сдерживать Пхеньян

Политика

Абэ: «Мы полностью сошлись во мнении»

Токио, 24 апреля 2017, 07:21 — REGNUM  

Решение добиваться сдерживания Северной Кореи принято в ходе телефонных переговоров американского президента Дональда Трампа и японского премьер-министра Синдзо Абэ, передает 24 апреля телеканал NHK.

«Мы полностью сошлись во мнении о том, что будем продолжать настойчиво требовать сдержанности от Северной Кореи, не прекращающей все еще опасные провокационные действия», — сказал премьер-министр Японии.

Глава японского правительства также заявил: во время переговоров он сказал американскому президенту, что высоко оценивает его позиции, так как Трамп «не на словах, а на деле» показывает готовность США использовать все варианты решения северокорейской проблемы.

Абэ отметил, что северокорейская ядерная угроза нависла над Японией, но она актуальна и для международного сообщества. Он сообщил, что 23 апреля в западной части Тихого океана начались совместные учения морских сил самообороны Японии с участием авианосца «Карл Винсон» (США).

Комментируя возможные шаги со стороны Пхеньяна, Абэ предупредил: «Наша страна будет решительно реагировать, поддерживая тесное сотрудничество с США и высокую степень предосторожности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальное издание Трудовой партии Северной Кореи «Нодон синмун» опубликовало информацию о том, что Пхеньян готов нанести удар по американской авианосной группе, которую направили к Корейскому полуострову.

Читайте подробнее: Пхеньян заявил, что готов потопить американский авианосец «Карл Винсон»

Читайте ранее в этом сюжете: Абэ намерен сотрудничать с Трампом и требовать от Пхеньяна сдержанности

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